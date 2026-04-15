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0:0 – Arsenal zittert sich ins Halbfinale
© getty

Champions League

0:0 – Arsenal zittert sich ins Halbfinale

15.04.26, 23:10
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Während die Partie Bayern gegen Real Madrid ein echtes Torfestival bot, war Arsenal gegen Sporting das genaue Gegenteil. Keine Tore, wenig Chancen und so mühten sich die Gunners ins zweite CL-Halbfinale in Folge.

Von Anfang an bemühte sich das Team von Mikel Arteta, wie man es von ihnen gewohnt ist, das Spiel zu kontrollieren. Sporting besaß nicht die Klasse, das defensive Bollwerk nachhaltig zu knacken.

Sporting witterte dennoch die Chance auf eine Überraschung, Trincao kam einer portugiesischen Führung nach knapp 20 Minuten nahe. Von Arsenal kam offensiv wenig. Glück war dabei. Für die Gäste traf Geny Catamo kurz vor dem Pausenpfiff per Volley die Stange.

Die Gunners kamen selbst einem Treffer erst im Finish nahe. Einen Eckball des 16-jährigen Max Dowman köpfelte Leandro Trossard ans Metall. Sporting konnte sich keine zwingende Chance mehr erarbeiten.

Von einem Feuerwerk war aber über 90 Minuten nicht die Rede. So reichte das 0:0 im Heimspiel schlussendlich, weil Kai Havertz im Hinspiel das späte 1:0 besorgte.

Gegen Atletico Madrid, die nun im Halbfinale warten, wird es für die Londoner aber eine klare Leistungssteigerung brauchen, wenn man zum erst zweiten Mal nach 2006 ins Finale einziehen möchte.

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