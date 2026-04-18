Sechstes Saisontor von Arnautovic bei Sieg von Roter Stern

Roter Stern Belgrad ist klar auf Meisterkurs.

Belgrad. Marko Arnautovic ist mit einem Tor und einem Sieg von Roter Stern Belgrad in die Meisterrunde der serbischen Fußball-Meisterschaft gestartet. Der österreichische Teamstürmer erzielte am Samstag beim 4:1-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten Vojvodina Novi Sad mit dem Treffer zum 3:1 (69.) sein sechstes Saisontor in der Liga. Zwei Minuten später wurde er ausgetauscht.

Roter Stern ist auf dem besten Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Der Club aus der Hauptstadt führt sechs Runden vor Schluss 14 Punkte vor Partizan Belgrad und könnte eventuell schon am Mittwoch den nächsten Meistertitel fixieren.