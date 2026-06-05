Benfica bestätigt: Mourinho-Preis steigt weiter

Bei Real Madrid hängt neben der Verpflichtung von Ibrahima Konaté und dem ominösen 150-Millionen-Angebot auch jene von José Mourinho an der Präsidentenwahl. Letzterer wird deshalb teurer.

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Ursprünglich war bei Mourinhos Ablöse die Rede von drei Millionen Euro, später von sechs Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel existiert und diese will Real auch ziehen, doch scheinbar wird sie immer teurer, je länger sie brauchen.

Noch-Präsident Florentino Peréz bestätigte in einem Video bereits, dass Mourinho Trainer wird, sollte Perez wiedergewählt werden. Das weiß man aber erst am 7. Juni.

Benfica nennt Mourinho-Ablösesumme

Benfica meldete sich nun selbst zur Causa und gab offen die notwendige Summe bekannt: "Sollte das Szenario eintreten, wird die Verpflichtung durch die Zahlung von 15 Millionen Euro erfolgen, entsprechend der Ausstiegsklausel des derzeit gültigen Trainervertrags."

Ein ordentlicher Anstieg! Damit wird es für die Königlichen ein kleines Déjà-vu geben, denn bereits 2010 zahlte man knapp über 15 Mio. Euro für Mourinho - damals an Inter Mailand.

Ein billiges Unterfangen wird der Portugiese also nicht. Der 63-Jährige soll den Verein aber wieder auf Schiene führen und dafür ist Pérez kein Geld der Welt zu teuer.