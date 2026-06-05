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Überraschende Rolle

WM-Knall um Harry Kane (32)

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© The FA via Getty Images
Englands Teamchef Thomas Tuchel plant eine überraschende Rolle für den Bayern-Star.
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Harry Kane soll England bei der Weltmeisterschaft 2026 zum lang ersehnten Titel führen. Doch Nationaltrainer Thomas Tuchel plant offenbar einen vorsichtigen Umgang mit seinem Kapitän und Rekordtorschützen. In der Vorrunde - etwa gegen Ghana und Panama - könnte der Superstar sogar auf der Bank Platz nehmen.

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Der Grund: Kane kommt mit einer enormen Belastung ins Turnier. Für den FC Bayern absolvierte der 32-Jährige in der vergangenen Saison mehr als 4.400 Spielminuten und gehörte erneut zu den treffsichersten Stürmern Europas. Hinzu kommen die schwierigen klimatischen Bedingungen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Hohe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit könnten vor allem erfahrene Leistungsträger zusätzlich fordern.

© The FA via Getty Images

Nach Medienberichten will Tuchel deshalb vermeiden, seinen wichtigsten Offensivspieler zu überlasten. Ein Ausfall Kanes würde die Titelchancen Englands erheblich schmälern. Schließlich ist der Bayern-Star mit 78 Toren in 112 Länderspielen nicht nur Rekordschütze der Three Lions, sondern auch einer ihrer wichtigsten Führungsspieler.

Watkins und Toney warten

Mögliche Einsatzpausen für Kane würden vor allem Ollie Watkins und Ivan Toney zugutekommen. Beide Angreifer überzeugten in der vergangenen Saison mit starken Torquoten und gelten als ernsthafte Alternativen für die Sturmspitze.

Trotz möglicher Schonmaßnahmen bleibt Kane die zentrale Figur im englischen Team. Bereits bei der WM 2018 sowie den EM-Endspielen 2021 und 2024 spielte er eine Schlüsselrolle. Nun soll er England endlich zum ersten großen Titel seit dem legendären WM-Triumph von 1966 führen.

Tuchels Plan ist daher klar: Kane soll nicht jedes Spiel entscheiden müssen – sondern vor allem in den entscheidenden K.o.-Partien seine größte Wirkung entfalten.

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