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Verbot für Vuvuzelas und Pfeifen bei WM

Young man celebrating a soccer match outdoors
© Getty Images
Vuvuzelas werden bei der Fußball-WM in Nordamerika in den Stadien nicht zu hören sein.
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Die langen Plastiktröten, die bei der WM 2010 in Südafrika mit ihrem ohrenbetäubenden Lärm viel Aufmerksamkeit erregt hatten, sind laut FIFA ebenso verboten wie andere besonders laute Fanartikel, darunter Pfeifen.

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Auch Laserpointer und ähnliche Geräte sind laut den Stadionverhaltensregeln, die der Fußball-Weltverband erlassen hat, beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nicht zulässig.

"Code of Conduct"

Aus Sicherheitsgründen seien auch wiederbefüllbare Wasserflaschen in den WM-Arenen verboten, hieß es von der FIFA. Fans, die die Verhaltensregeln nicht beachten, können laut "Code of Conduct" am Einlass gehindert oder des Stadions verwiesen werden. Das erste WM-Turnier mit 48 Teams beginnt am nächsten Donnerstag (11. Juni) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika.

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