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WM-Fieber

11-Stunden-Flug: Team in Los Angeles gelandet

ABD0045_20260604 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH: Der Flieger mit dem Nationalteam und Fans am Donnerstag, 4. Juni 2026, im Rahmen der Verabschiedung des Männer ÖFB Nationalteams zur Fußball WM 2026 in Schwechat. - FOTO: APA/MAX SLOVENCIK
© APA/MAX SLOVENCIK
Erste Trainingseinheit am Freitag
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Nach einem über elf Stunden langen Flug ist Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag um etwa 12.30 Uhr Ortszeit (21.30 MESZ) in Los Angeles gelandet.

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ABD0035_20260604 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH: Fans am Donnerstag, 4. Juni 2026, im Rahmen der Verabschiedung des Männer ÖFB Nationalteams zur Fußball WM 2026 in Schwechat. - FOTO: APA/MAX SLOVENCIK
© APA/MAX SLOVENCIK

Mit an Bord waren unter anderem die 25 einberufenen WM-Kicker und Teamchef Ralf Rangnick, der zumindest vorerst auf eine Nachnominierung für den verletzten Christoph Baumgartner verzichtet hat. Von Los Angeles ging es per Bus weiter ins gut zwei Stunden entfernte Teamquartier in Goleta bei Santa Barbara.

ABD0036_20260604 - SCHWECHAT - ÖSTERREICH: Fans am Donnerstag, 4. Juni 2026, im Rahmen der Verabschiedung des Männer ÖFB Nationalteams zur Fußball WM 2026 in Schwechat. - FOTO: APA/MAX SLOVENCIK
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Harder Stadium von Goleta

Am Freitag steigt im Harder Stadium von Goleta um 11.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) die erste Einheit und gleichzeitig das einzige öffentliche Training der ÖFB-Auswahl während ihres WM-Aufenthalts.

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