11-Stunden-Flug: Team in Los Angeles gelandet

Erste Trainingseinheit am Freitag

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Nach einem über elf Stunden langen Flug ist Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag um etwa 12.30 Uhr Ortszeit (21.30 MESZ) in Los Angeles gelandet.

© APA/MAX SLOVENCIK

Mit an Bord waren unter anderem die 25 einberufenen WM-Kicker und Teamchef Ralf Rangnick, der zumindest vorerst auf eine Nachnominierung für den verletzten Christoph Baumgartner verzichtet hat. Von Los Angeles ging es per Bus weiter ins gut zwei Stunden entfernte Teamquartier in Goleta bei Santa Barbara.

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Harder Stadium von Goleta

Am Freitag steigt im Harder Stadium von Goleta um 11.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) die erste Einheit und gleichzeitig das einzige öffentliche Training der ÖFB-Auswahl während ihres WM-Aufenthalts.