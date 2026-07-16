Gänsehaut: So emotional verabschiedet das ÖFB-Team Marko Arnautovic

ÖFB-Rekordspieler hat bei der WM gegen Spanien sein letztes Spiel im rot-weiß-roten Trikot bestritten.

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Am 2. Juli 2026 endete eine historische Ära im Nationalteam. Marko Arnautovic hat im Alter von 37 Jahren seine Team-Karriere offiziell beendet.

In 137 Spielen ließ er die heimischen Fans insgesamt 49-mal jubeln, kein einziger Team-Kicker traf öfter oder lief öfter im rot-weiß-roten Trikot auf. Während er in den Anfangsjahren als "Bad Boy" verschrien war und immer wieder für Aufreger sorgte, flogen ihm die Herzen der Fans von Anfang an zu.

Sein Debüt gab Arnautovic am 11. October 2008 unter Karel Brückner, als er in der 80. Minute gegen die Färöer eingewechselt wurde. Bis zum ersten Treffer musste er zwei Jahre warten. Am 8. October 2010 traf er gegen Aserbaidschan bei seinem sechsten ÖFB-Einsatz dafür gleich doppelt.

Unglaubliche Karriere im ÖFB-Trikot

Da ahnte noch niemand, welch unglaubliche Karriere er für Österreich hinlegen wird. Er ist der absolute Rekord-Spieler des Landes, war sowohl bei drei Europameisterschaften als auch bei einer Weltmeisterschaft dabei und erzielte auch dort jeweils zwei Tore.

Mit seinem zweiten WM-Treffer ist er nun der älteste ÖFB-WM-Torschütze. Einzig den Rekord des ältesten Torschützen überhaupt hat er mit seinem Rücktritt nach der Endrunde Ivica Vastic überlassen.

Emotionales Video

Zum Abschied postete nun auch der ÖFB ein rührendes Video, in dem er auch zu Wort kam. Darin zu sehen waren die größten Highlights seiner Teamkarriere. Auf den anfänglichen Ruf zum Bad Boy meinte er dabei: "Ich bin der gleiche, wie damals. Nur jetzt verstehen sie mich".

Es sind Erinnerungen, die unter die Haut gehen und für Gänsehaut sorgen. "Arnie" hat uns jahrelang träumen und hoffen lassen. "Ich mache jetzt Platz für die nächste Generation. Dieser Abschluss mit der WM ist jetzt natürlich außergewöhnlich", so Arnautovic.

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Auch die Kommentare zum Video zeigen, wie wichtig er war. Von Teamspielern wie David Alaba ("Legend 🥹❤️") oder Stefan Posch, seinem ehemaligen Inter-Kollegen Denzel Dumfries oder Ex-Teamspieler Valentino Lazaro sammelten sich unzählige Glückwünsche, die unserem Superstar noch einmal zum Team-Abschied beglückwünschen.