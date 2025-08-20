Alles zu oe24VIP
Hammer-Wechsel! Neues F1-Team schnappt sich Star für 2026
Motorsport

Hammer-Wechsel! Neues F1-Team schnappt sich Star für 2026

20.08.25, 17:28
Knaller in der Königsklasse! Das brandneue Cadillac-Team hat seinen ersten Fahrer an der Angel – und was für einen.  

Laut übereinstimmenden Berichten steht der Deal, die offizielle Präsentation soll bereits nächste Woche erfolgen. 2026 steigt der Routinier wieder voll ein.Die Gründe liegen auf der Hand: Erfahrung ohne Ende! Zehn Siege, 20 Poles, 58 Podestplätze – gesammelt in Top-Teams. Zuletzt werkelte der 35-Jährige als Mercedes-Reserve, half sogar Youngster Kimi Antonelli durch die Rookie-Saison.

Vorzeitiger Mercedes-Abschied?

Ob Valtteri Bottas den Silberpfeilen jetzt sofort den Rücken kehrt? Noch ungeklärt. Cadillac macht ernst: Schon Ende 2025 sind TPC-Testfahrten mit einem älteren Boliden (vermutlich Ferrari-Material) geplant. Der Star soll früh einsteigen, Abläufe lernen, Team-Chemie aufbauen. Spannend: Wer bekommt den zweiten Sitz?

Perez hofft auf 2. Cockpit

Sergio Pérez war im Gespräch, gleichzeitig buhlt Alpine um den sechsfachen GP-Sieger. Auch junge Namen kursieren – doch traut sich Cadillac wirklich mit einem Rookie ins Abenteuer? Fakt ist: 2026 wächst das Feld erstmals seit 2016 auf 11 Teams. Mit diesem Transfer setzt Cadillac ein Ausrufezeichen: Stabilität, Setup-Know-how, Punkte. Jetzt fehlt nur noch die Bestätigung, wer neben dem Star Platz nimmt.

