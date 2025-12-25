Große Sorge um Harry Kane wegen DIESEM Foto

Die Bayern-Stars genießen derzeit ihren Weihnachtsurlaub. Super-Stürmer Harry Kane teilte ebenfalls Eindrücke, die so manchen Fan in Aufruhr versetzt.

Über die Weihnachtsfeiertage haben die Spieler des FC Bayern nach der furiosen Hinrunde ihren wohlverdienten Urlaub erhalten. Während einige Spieler in München blieben und mit ihrer Familie die Tage verbringen, haben andere das Weite gesucht.

So auch Torjäger Harry Kane. Der 32-jährige Engländer hat in der laufenden Saison bereits 30 Tore in 25 Spielen erzielt und fühlt sich seit seinem Wechsel nach Deutschland im Sommer 2023 wie zu Hause. Dennoch gab es immer wieder Gerüchte, dass er den Verein vorzeitig verlassen könnte und der FC Barcelona und einige Spitzenklubs in England großes Interesse haben, den Knipser unter Vertrag zu nehmen.

Die Bayern-Bosse hingegen versuchen alles, um ihn weiter an den Verein zu binden. Seine Trefferquote spricht für ihn und auch seine Familie soll sich in München sehr wohl fühlen. Über die Feiertage flog er dennoch weg, doch nicht, wie man meinen könnte, nach England oder ans Meer. Kane zog es mit seiner Frau Katie und den vier Kindern in den hohen Norden nach Lappland.

Kane flieht in den hohen Norden

Die Eindrücke aus Finnland teilte er mit seinen Followern via Instagram. Ein Spaziergang auf einem verschneiten Waldweg, die atemberaubenden Nordlichter und eine Schlittenfahrt mit Rentieren.

Doch genau dieser Urlaub lässt so manchen Bayern-Fan bangen. Vor drei Jahren verletzte sich Manuel Neuer bei einem Skiunfall im Weihnachtsurlaub schwer, die Folge war ein 11-monatiger Ausfall des Kapitäns und Leistungsträgers. Scheinbar ist den Fans mittlerweile lieber, dass ihre Idole Luxus-Urlaub am Strand machen. "Bitte geh einfach nicht Skifahren", schreibt ein User unter dem Beitrag. "Pass auf dich auf", bangt ein weiterer vor einer schweren Verletzung.

Die Erinnerung an das Neuer-Fiasko 2022 ist noch nicht vergessen und so bleibt die Hoffnung, dass alle Schützlinge der Kompany-Elf gesund aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommen. Denn am 11. Jänner geht die Bundesliga wieder los. Man könnte heuer so früh wie noch nie Meister werden und hat zudem den großen Traum, das dritte Triple der Vereinsgeschichte nach 2012/13 und 2019/20 zu holen.