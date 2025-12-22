Knalleffekt: Bayern-Star vor Blitz-Abgang

Der Nationalspieler könnte München schon im Jänner verlassen.

Eigentlich galt Leon Goretzka schon vor eineinhalb Jahren als Verkaufskandidat, der deutsche Teamspieler kämpfte sich aber mit starken Leistungen zurück in die Mannschaft. Nun könnte der 30-Jährige den deutschen Meister aber tatsächlich verlassen.

Zahlreiche Interessenten

Wie Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet, bringen sich bereits zahlreiche Klubs in Stellung, um Goretzka schon im Jänner zu verpflichten. Dabei handelt es sich um Fenerbahce und Galatasaray aus der Türkei, Juventus und Napoli aus Italien, FC Sevilla und Atletico aus Spanien und Manchester United und Arsenal aus England.

Vertrag läuft aus

Goretzkas Vertrag läuft im Juni aus, für die Bayern wäre ein Verkauf im Jänner die letzte Möglichkeit, noch eine Ablösesumme zu bekommen. Laut Konur wäre der deutsche Meister deshalb auch durchaus bereit, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen.

Goretzka selbst heizte die Spekulationen zuletzt an, indem er beinahe alle Instagram-Posts löschte, die etwas mit dem FC Bayern zu tun haben. Der Grund dafür soll aber ein Social-Media-Detox sein, das sich der 30-Jährige selbst verordnet hat.