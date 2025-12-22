Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Goretzka
© Getty

Schon im Winter

Knalleffekt: Bayern-Star vor Blitz-Abgang

22.12.25, 06:39
Teilen

Der Nationalspieler könnte München schon im Jänner verlassen. 

Eigentlich galt Leon Goretzka schon vor eineinhalb Jahren als Verkaufskandidat, der deutsche Teamspieler kämpfte sich aber mit starken Leistungen zurück in die Mannschaft. Nun könnte der 30-Jährige den deutschen Meister aber tatsächlich verlassen.

Zahlreiche Interessenten

Wie Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet, bringen sich bereits zahlreiche Klubs in Stellung, um Goretzka schon im Jänner zu verpflichten. Dabei handelt es sich um Fenerbahce und Galatasaray aus der Türkei, Juventus und Napoli aus Italien, FC Sevilla und Atletico aus Spanien und Manchester United und Arsenal aus England.

Goretzka
© Getty

Vertrag läuft aus

Goretzkas Vertrag läuft im Juni aus, für die Bayern wäre ein Verkauf im Jänner die letzte Möglichkeit, noch eine Ablösesumme zu bekommen. Laut Konur wäre der deutsche Meister deshalb auch durchaus bereit, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen.

Goretzka selbst heizte die Spekulationen zuletzt an, indem er beinahe alle Instagram-Posts löschte, die etwas mit dem FC Bayern zu tun haben. Der Grund dafür soll aber ein Social-Media-Detox sein, das sich der 30-Jährige selbst verordnet hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden