Rapid Fans
© GEPA

Nach Derby-Schande

Bundesliga gnadenlos: GEISTERSPIELE für Rapid

15.02.26, 19:33 | Aktualisiert: 15.02.26, 21:01
Die Rapid-Fans sorgten mit dem Pyro-Skandal für den Derby-Eklat, die Bundesliga griff sofort hart durch.

Wenige Minuten nach Schlusspfiff kam für Rapid der nächste Schock nach der Derby-Pleite. Die Bundesliga verkündete umgehend nach dem Fan-Skandal die ersten Konsequenzen.

Die Kollegen von Sky bekamen von den Offiziellen der Liga, dass der Vorfall an den Senat 1 der Bundesliga weitergereicht wird und die vermerkten Strafen umgesetzt werden.

Video zum Thema: Rapid-Fans sorgen für Derby-Schande

Das bedeutet, dass Rapid für die nächsten Spiele keine Fans zulassen darf. Wie viele Partien von den Geisterspielen betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Rapid hat vor Ende des Grunddurchgangs noch zwei Heimspiele gegen den WAC und Red Bull Salzburg und könnte da wohl den dringenden Support im Kampf um Platz 6 auch verpassen.

Harte Strafen für Rapid 

Die Hütteldorfer wurden nach den Derby-Vorfällen im September 2024 mit einer bis 1. Oktober dieses Jahres bedingten Heimfansektorsperre und einer Sperre der drei gegenüberliegenden Sektoren für drei Partien belegt. Diese Sanktion, die nur für Heimpartien gegen die Austria, Sturm, LASK und Salzburg gilt, könnte nun schlagend werden.

Rapid Derby Fans
© GEPA

Rapid Austria Derby Fans
© APA

Sollte es tatsächlich so kommen, würde das Match Rapid - Salzburg am 8. März in einem teilweise gesperrten Allianz Stadion über die Bühne gehen. Unabhängig davon droht weiteres Ungemach, etwa in Form einer Geldstrafe. Die Bundesliga wird sich möglicherweise schon am Montag mit den Ausschreitungen befassen.

