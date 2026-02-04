Comeback einer Ikone: Christy Turlington ist das neue Gesicht von Lancôme

Lancôme holt sich eine echte 90s-Ikone zurück ins Rampenlicht: Christy Turlington wird neue Markenbotschafterin und steht heute nicht nur für Schönheit, sondern auch für Haltung, Engagement und Female Empowerment.

Große News aus der Beauty-Welt: Christy Turlington ist die neue Markenbotschafterin von Lancôme. Und ja, das fühlt sich ein bisschen nach Mode-Geschichte an, die gerade ein Comeback feiert. Denn Christy Turlington ist nicht einfach „ein bekanntes Gesicht“. Sie ist eines der legendärsten Supermodels der 90er und bis heute eine der einflussreichsten Frauen der Branche.

Lancôme Botschafterin ist eine der OG-Supermodels

Christy Turlington wurde bereits in den späten 80er-Jahren international berühmt, mitten in der großen Supermodel-Ära. Zusammen mit Namen wie Naomi Campbell, Linda Evangelista & Co. hat sie das Bild von Models komplett neu definiert.

Ihre Karriere ist bis heute beeindruckend:

mehr als 500 Magazin-Cover

Kampagnen für einige der größten Modehäuser der Welt

jahrzehntelange Präsenz in der internationalen Fashion-Industrie

Kurz gesagt: Sie gehört zu den Gesichtern, die Modegeschichte geschrieben haben.

Heute geht es um weit mehr als Mode

Was Christy Turlington heute besonders macht, ist nicht nur ihr Status als eines der legendärsten Supermodels der Modegeschichte, sondern das, wofür sie ihre Reichweite nutzt. Sie ist Autorin, engagierte Yogini, Wellness-Advokatin und vor allem: eine extrem aktive Philanthropin.

Ein sehr persönlicher Wendepunkt war ihre eigene Erfahrung mit Schwangerschaft und Geburt. Daraus entstand später sogar ein Dokumentarfilm: No Woman, No Cry. Christy schrieb, produzierte und inszenierte den Film selbst und machte damit auf die oft unterschätzten Risiken rund um Schwangerschaft und Geburt aufmerksam.

Kurz darauf gründete sie die Organisation "Every Mother Counts". Bis heute leitet sie die gemeinnützige Initiative und setzt sich weltweit für bessere medizinische Versorgung von Müttern ein. Ihr Einfluss geht damit längst weit über Laufstege und Kampagnen hinaus.

Christy Turlington als Markenbotschafterin von Lancôme

Lancôme steht seit Jahren für das Thema Schönheit in jeder Lebensphase und setzt zunehmend auf Frauen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch gesellschaftlich etwas bewegen. Christy Turlington ist mehr als perfekt für die Partnerschaft. Zu ihrer neuen Rolle als Markenbotschafterin sagt sie selbst:

„Ich bewundere seit langem das Engagement der Marke, Frauen in jeder Lebensphase zu feiern, sowie ihren Einsatz für bedeutungsvolle Werte. Als jemand, der fest an die Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen glaubt, fühle ich mich geehrt, Teil einer Familie zu werden, die diese Vision teilt und Schönheit als Plattform für positive Veränderungen nutzt.“

Christy Turlington bringt:

Modegeschichte

Glaubwürdigkeit

gesellschaftliches Engagement

und eine klare Haltung zum Thema Frauengesundheit

Für Lancôme ist sie damit weit mehr als ein prominentes Gesicht, sondern eine Markenbotschafterin, die wirklich zur Botschaft passt.