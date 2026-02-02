Alles zu oe24VIP
Erste Details zu den Opernballroben von ORF-Stars Teresa Vogl & Mirjam Weichselbraun
Erste Details zu den Opernballroben von ORF-Stars Teresa Vogl & Mirjam Weichselbraun

Von
02.02.26, 11:37
Die ORF-Stars Teresa Vogl und Mirjam Weichselbraun veröffentlichen die ersten Details zu ihren Traumroben für den Ball der Bälle am 12. Februar.

Der Opernball 2026 verspricht einmal mehr große Stars, glanzvolle Auftritte und spektakuläre Roben. Besonders gespannt blickt man auch heuer wieder auf die Kleiderwahl der ORF-Moderatorinnen. Als Hauptmoderatoren führen Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll durch den Ballabend. Während Knoll traditionell im Frack antanzt, haben die beiden Damen bereits verraten, in welchen Kreationen sie dieses Jahr über den roten Teppich schreiten werden. 

Teresa Vogl begeistert in grüner Samtrobe von Eva Poleschinski  

Teresa Vogl beweist erneut Mut zur Farbe. Wie schon im vergangenen Jahr setzt sie auch heuer auf ein Statement-Piece der österreichischen Designerin Eva Poleschinski – diesmal in Form einer Couture-Robe in abgestuften Grünnuancen. Das fließende Samtoberteil mit markanten Maschendetails sorgt für raffinierte Cut-outs und wird zum absoluten Hingucker. Das Top mündet in einen weit schwingenden Ballrock, dessen präzise Faltenlegung eindrucksvolle Licht- und Schatteneffekte erzeugt. Im Rock treffen individuell eingefärbte Federn auf den Stoff und vollenden den spannenden Materialmix innerhalb einer klaren Farbthematik. 

„Ich freue mich sehr, heuer wieder mit Eva Poleschinski für den Opernball zusammenzuarbeiten. Ihr Kleid erinnert mich an Hollywood-Filme der 1930er- und 1940er-Jahre – ein Hauch von Vom Winde verweht in einer zeitgenössischen Interpretation. Und ganz besonders: Es ist für mich auch die perfekte Tanzrobe“, so Teresa Vogl.  

Mirjam Weichselbraun lässt sich von Marilyn Monroe inspirieren

Hollywood scheint heuer generell hoch im Kurs zu stehen. Denn auch Mirjam Weichselbraun setzt auf eine ikonische Film-Ikone als Inspiration. Auf Instagram teilte die Moderatorin kürzlich einen Rückblick auf ihre bisherigen Opernball-Auftritte – und gestand dabei augenzwinkernd, in ihrem ersten Jahr den Dresscode gebrochen zu haben. Damals trug sie ein weißes Kleid von Dolce & Gabbana und wusste nicht, dass diese Farbe traditionell den Debütantinnen vorbehalten ist.

In der Bilderstrecke folgen Roben aus den vergangenen Jahren bis 2025, als sie zuletzt in einem pastellpinken Prinzessinnenkleid von Jürgen Christian Hörl begeisterte. Im letzten Slide verrät Weichselbraun schließlich ihre Inspiration für 2026: „Ich habe mich von meiner Liebe zu Marilyn Monroe und den Fotos, die Bert Stern von ihr gemacht hat, inspirieren lassen“, schreibt sie dazu.

Gepostet ist eines der berühmten Bilder, auf dem Marilyn in einem schwarzen Kleid mit tiefem Rückendekolleté und langen Ärmeln in die Kamera lacht. Mehr Details zur eigenen Robe lässt Weichselbraun noch offen – umso größer die Spannung, wie ihr ganz persönliches Marilyn-Monroe-Kleid am Opernball tatsächlich aussehen wird.

