Die größten Airfryer-Fails: Diese Fehler macht fast jeder

Der Airfryer ist eine echte Bereicherung für jede Küche, wenn man ihn richtig benutzt! Zwar ist er leicht zu bedienen, doch es schleichen sich oft Fehler ein, die Ihre Mahlzeiten verderben und das Gerät beschädigen können.

Wer glaubt, mit dem Airfryer kann man nichts falsch machen, irrt sich gewaltig! Auch bei diesem Küchenhelfer gibt es Stolperfallen, in die fast jeder tappt. Damit Sie nicht nur mit einem enttäuschten Gesicht vor einem misslungenen Essen stehen oder Ihr Gerät früher als nötig entsorgen müssen, sollten Sie unbedingt diese häufigen Fehler vermeiden.

Der überladene Korb

© Getty Images

Es klingt verlockend: Einfach alles auf einmal in den Korb werfen und das Gerät seine Magie wirken lassen. Doch Vorsicht! Wenn der Korb zu voll ist, hat die heiße Luft keine Chance, alle Lebensmittel gleichmäßig zu treffen. Das Ergebnis? Unregelmäßig gegarte oder sogar verbrannte Stellen und eine verlängerte Zubereitungszeit. Lieber in kleineren Portionen arbeiten und regelmäßig schütteln oder wenden. So wird alles gleichmäßig schön knusprig und lecker!

Backpapier verwenden

Ein häufiger Fehler: Backpapier im Korb zu verwenden, um die Reinigung zu erleichtern. Doch das kann gefährlich werden! Diese Materialien blockieren nicht nur die Luftzirkulation, sondern können sogar zu einer Brandgefahr führen. Greifen Sie lieber auf spezielle Einsätze oder Körbe zurück, die für den Airfryer geeignet sind und den Luftstrom nicht blockieren.

Der falsche Standort

Die Heißluftfritteuse arbeitet mit einem kräftigen Gebläse, das für die gleichmäßige Luftzirkulation verantwortlich ist. Wenn der Airfryer zu nah an der Wand oder anderen Geräten steht, wird die Luftzirkulation gestört, und das Gerät kann überhitzen. Der Airfryer sollte zudem immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche stehen. Achten Sie darauf, dass er rundum genügend Abstand hat, damit er optimal arbeiten kann.

Speisen nicht schütteln

Ein Fehler, den viele machen: i das Schütteln oder Wenden der Speisen vergessen. Beim Airfryer ist das jedoch unerlässlich! Der Grund: Die heiße Luft zirkuliert nur dann rundum und erreicht jede Seite der Speisen, wenn diese in regelmäßigen Abständen bewegt werden. Dies sorgt für eine gleichmäßige Bräunung und verhindert, dass nur die Oberseite schön knusprig wird, während der Rest noch roh bleibt.

Die falsche Temperatur

© Getty Images

Viele denken: Je heißer, desto schneller! Doch das kann nach hinten losgehen. Wenn Sie die Temperatur zu hoch einstellen, wird die Außenseite verbrannt, aber innen ist alles noch roh! Besonders bei größeren oder tiefgefrorenen Lebensmitteln sollten Sie es lieber etwas langsamer angehen lassen und die Temperatur moderat halten.

Reinigung vergessen

Nach jedem Gebrauch sollte der Airfryer gründlich gereinigt werden. Wenn Fett, Öl oder Essensreste nicht entfernt werden, können sie bei der nächsten Nutzung verbrennen und Rauch oder unangenehme Gerüche verursachen. Zusätzlich beeinträchtigt dies den Geschmack Ihrer nächsten Mahlzeit. Am besten reinigen Sie den Korb und die anderen Teile nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.