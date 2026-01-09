Achtung: Warum Sie auf keinen Fall Backpapier in den Airfryer legen sollten

Der Airfryer ist für viele DAS Wundergerät in der Küche! Einfach rein, Knopf drücken, und schon zaubert er knusprige Pommes und leckeres Huhn, ohne Öl und ohne viel Aufwand. Doch was viele nicht wissen: Backpapier kann im Airfryer gefährlich werden.

Der Airfryer ist mittlerweile ein unverzichtbarer Küchenhelfer für viele von uns: Er zaubert knusprige Speisen ganz ohne das fettige Frittieren in Öl. Mit seinen Antihaftbeschichtungen und spülmaschinenfesten Frittierkörben erleichtert er zudem die Reinigung erheblich. Trotzdem greifen viele weiterhin zum Backpapier, um sich noch mehr Arbeit zu ersparen. Doch das ist keine gute Idee.

Achtung: Brandgefahr durch Backpapier

© Getty Images

Viele von uns greifen gerne zum Backpapier, um sich das lästige Reinigen des Frittierkorbs zu ersparen. Doch Vorsicht! Backpapier im Airfryer kann richtig gefährlich werden. Beim Vorheizen kann das Papier durch die starke Umluft gegen die heißen Heizstäbe gedrückt werden und so Feuer fangen. Außerdem blockiert Backpapier die Luftzirkulation, die für das perfekte, knusprige Ergebnis sorgt. Ihre Pommes bleiben dann eher weich und labbrig, statt schön knusprig.

Die unsichtbare Gefahr: Schadstoffe im Backpapier

Backpapier ist jedoch noch aus anderen Gründen problematisch. Viele Backpapiere sind mit PFAS (per- und polyfluorierten Alkylverbindungen) oder anderen Kunststoffbestandteilen beschichtet. Diese sogenannten „Forever Chemicals“ sind besonders riskant, weil sie sich im Körper anreichern können und schwer abgebaut werden. Bei hohen Temperaturen, und die erreicht der Airfryer ohne Zweifel, können diese schädlichen Stoffe in die Lebensmittel übergehen und somit in unseren Körper gelangen. Besonders bei regelmäßigem Einsatz des Airfryers lohnt es sich, einen kritischen Blick auf die Verpackung des Backpapiers zu werfen.

Bessere Alternative: Silikonformen

© Getty Images

Statt auf unsicheres Backpapier zu setzen, können Sie jetzt auf Silikonformen umsteigen. Diese sind zu schwer, um durch die Umluft erfasst zu werden, und verhindern so das Risiko, dass sie gegen die Heizstäbe gedrückt werden. Zudem haben Silikonformen eine geriffelte Unterseite, die dafür sorgt, dass Fett abfließen kann. Das sorgt für den gewünschten Knusperfaktor. Silikonformen sind zudem viel langlebiger und leicht zu reinigen, ob unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine.