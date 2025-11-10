Schnelle herbstliche Airfryer-Rezepte: Soulfood in Minuten

Keine Fehlkäufe: So erwischen Sie IMMER die besten Mandarinen

Die kalte Jahreszeit ist da und mit ihr die Mandarinen-Zeit! Die saftigen Früchte liefern uns nicht nur eine ordentliche Portion Vitamin C, sondern schmecken auch köstlich. Doch nur, wenn wir auch ein reifes Exemplar erwischt haben. Deshalb sollten Sie auf folgende Merkmale achten.