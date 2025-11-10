Alles zu oe24VIP
Schnelle herbstliche Airfryer-Rezepte: Soulfood in Minuten
© Getty Images

Himmlisch gut!

Schnelle herbstliche Airfryer-Rezepte: Soulfood in Minuten

10.11.25, 14:33
Herbst + Airfryer = Soulfood in Minuten! Knuspriger Hokkaido, würzige Rosenkohl-Chips & goldene Gnocchi: Wir zeigen euch die besten schnellen Herbst-Rezepte, die sogar den kürzesten Hunger stillen! 

Der Herbst ist in vollem Gange und mit ihm die Lust auf wärmendes Soulfood, das trotzdem schnell geht. Perfekt dafür: der Airfryer! Ob Kürbis, Rosenkohl oder Gnocchi - wir zeigen Ihnen vier Rezepte, die in null Komma nichts auf dem Tisch stehen und dabei richtig herbstlich schmecken. 

1. Gebackener Hokkaido mit Feta & Honig

Schnelle herbstliche Airfryer-Rezepte: Soulfood in Minuten
© Getty Images

Zutaten:

  • Hokkaido-Kürbis
  • Feta
  • Honig
  • Salz, Pfeffer
  • Rosmarin
  • Olivenöl 

Zubereitung:

  1. Kürbis waschen, halbieren, entkernen und in Spalten schneiden.
  2. Mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Rosmarin marinieren.
  3. Bei 180 °C ca. 15-18 Minuten im Airfryer rösten.
  4. Kurz vor Schluss den zerbröselten Feta darüberstreuen und mit Honig beträufeln - fertig ist der süß-herzhafte Soulfood-Traum! 

2. Kürbis-Wedges

Schnelle herbstliche Airfryer-Rezepte: Soulfood in Minuten
© Getty Images

Zutaten (für 2 Portionen):

  • 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
  • 1 EL Olivenöl
  • 1 TL Paprikapulver
  • 1 Prise Zimt
  • Salz, Pfeffer
  • Frische Kräuter nach Wahl

Zubereitung:

  1. Kürbis waschen, halbieren, entkernen und in Spalten schneiden.
  2. Mit Öl, Paprika, Zimt, Salz und Pfeffer vermengen.
  3. Bei 180 °C ca. 18 Minuten im Airfryer garen.
  4. Mit frischen Kräutern und einem Joghurt-Dip servieren. 

3. Knusprige Kohlsprossen-Chips

Schnelle herbstliche Airfryer-Rezepte: Soulfood in Minuten
© Getty Images

Zutaten (für 2 Portionen):

  • 300 g Kohlsprossen
  • 1 EL Olivenöl
  • 1 TL Knoblauchpulver
  • Salz, Pfeffer

Zubereitung:

  1. Kohlsprossen putzen, halbieren und welke Blätter entfernen.
  2. Mit Öl, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer vermengen.
  3. Bei 190 °C etwa 15 Minuten im Airfryer backen, bis die äußeren Blätter schön knusprig sind. Warm genießen! 

4. Gnocchi mit Kürbis & Salbei

Schnelle herbstliche Airfryer-Rezepte: Soulfood in Minuten
© Getty Images

Zutaten:

  • Gnocchi
  • Kürbiswürfel
  • Salbei
  • Öl, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

  1. Alles in einer Schüssel mit Öl, Salz und Pfeffer vermengen.
  2. Bei 200 °C ca. 12–15 Minuten im Airfryer rösten, bis die Gnocchi außen goldbraun und knusprig sind.
  3. Innen bleiben sie schön weich - einfach perfekt! 

Guten Appetit!

