Schnelle herbstliche Airfryer-Rezepte: Soulfood in Minuten

Herbst + Airfryer = Soulfood in Minuten! Knuspriger Hokkaido, würzige Rosenkohl-Chips & goldene Gnocchi: Wir zeigen euch die besten schnellen Herbst-Rezepte, die sogar den kürzesten Hunger stillen!
Der Herbst ist in vollem Gange und mit ihm die Lust auf wärmendes Soulfood, das trotzdem schnell geht. Perfekt dafür: der Airfryer! Ob Kürbis, Rosenkohl oder Gnocchi - wir zeigen Ihnen vier Rezepte, die in null Komma nichts auf dem Tisch stehen und dabei richtig herbstlich schmecken.
1. Gebackener Hokkaido mit Feta & Honig
© Getty Images
Zutaten:
- Hokkaido-Kürbis
- Feta
- Honig
- Salz, Pfeffer
- Rosmarin
- Olivenöl
Zubereitung:
- Kürbis waschen, halbieren, entkernen und in Spalten schneiden.
- Mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Rosmarin marinieren.
- Bei 180 °C ca. 15-18 Minuten im Airfryer rösten.
- Kurz vor Schluss den zerbröselten Feta darüberstreuen und mit Honig beträufeln - fertig ist der süß-herzhafte Soulfood-Traum!
2. Kürbis-Wedges
© Getty Images
Zutaten (für 2 Portionen):
- 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
- 1 EL Olivenöl
- 1 TL Paprikapulver
- 1 Prise Zimt
- Salz, Pfeffer
- Frische Kräuter nach Wahl
Zubereitung:
- Kürbis waschen, halbieren, entkernen und in Spalten schneiden.
- Mit Öl, Paprika, Zimt, Salz und Pfeffer vermengen.
- Bei 180 °C ca. 18 Minuten im Airfryer garen.
- Mit frischen Kräutern und einem Joghurt-Dip servieren.
3. Knusprige Kohlsprossen-Chips
© Getty Images
Zutaten (für 2 Portionen):
- 300 g Kohlsprossen
- 1 EL Olivenöl
- 1 TL Knoblauchpulver
- Salz, Pfeffer
Zubereitung:
- Kohlsprossen putzen, halbieren und welke Blätter entfernen.
- Mit Öl, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer vermengen.
- Bei 190 °C etwa 15 Minuten im Airfryer backen, bis die äußeren Blätter schön knusprig sind. Warm genießen!
4. Gnocchi mit Kürbis & Salbei
© Getty Images
Zutaten:
- Gnocchi
- Kürbiswürfel
- Salbei
- Öl, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
- Alles in einer Schüssel mit Öl, Salz und Pfeffer vermengen.
- Bei 200 °C ca. 12–15 Minuten im Airfryer rösten, bis die Gnocchi außen goldbraun und knusprig sind.
- Innen bleiben sie schön weich - einfach perfekt!
Guten Appetit!