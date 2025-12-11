Mager-Alarm um Kelly Osbourne: „Ihr könnt mich mal!“

In den letzten Wochen ist vielen aufgefallen: Kelly Osbourne wirkt deutlich schlanker als früher. Während im Netz sofort spekuliert und gespottet wird, spricht sie selbst offen darüber, was wirklich hinter der körperlichen Veränderung steckt und warum sie sich gegen verletzende Kommentare wehrt.

In einem Video, das Kelly Osbourne in ihrer Instagram-Story teilt, reagiert die 41-Jährige direkt auf die ständigen Anspielungen auf ihr Gewicht. „Mein Vater ist gerade gestorben, und ich gebe mein Bestes“, sagt sie. Der Verlust von Rock-Legende Ozzy Osbourne im Juli hat Kelly tief getroffen – und sich auch körperlich bemerkbar gemacht.

Trauer schlägt Kelly sichtbar auf den Magen

Sharon Osbourne bestätigt in einem Interview, dass ihre Tochter derzeit kaum essen kann. Der Stress, die Trauer, die Verantwortung für ihre Familie – all das habe Kellys Appetit praktisch ausgeschaltet. Ein drastischer Gewichtsverlust, ja, aber keiner, der geplant oder gewollt war.

Kelly Osbourne vor wenigen Tagen mit ihrer Mutter Sharon. © Getty Images

Harsche Kritik ausgerechnet von anderen Frauen

Besonders absurd: Viele der verletzenden Kommentare kommen laut Kelly von erwachsenen Frauen. „Wie soll ich denn im Moment aussehen?“, fragt sie. Dass sie überhaupt ihren Alltag meistert, sei schon Leistung genug. Und ganz ehrlich – da hat sie einfach recht.

Kelly Osbourne 2020 mit ihrem verstorbenen Vater Ozzy. © Getty Images

Kelly kennt den Druck seit ihrer Jugend

Schon in der Familien-Realityshow wurde viel über ihr Gewicht gesprochen. Damals sollte sie bitte abnehmen. Heute heißt es, sie sei „zu dünn“. Für Kelly steht fest: Man kann es niemandem recht machen – und sie hat auch keine Lust mehr, es zu versuchen.

Zum Glück, betont sie, gebe es im Netz auch viele nette Reaktionen.