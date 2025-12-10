In einer Talkshow sprach die Witwe von Ozzy Osbourne erstmals über Details.

Das muss ihr schwer gefallen sein: Sharon Osbourne hat die ergreifenden letzten Worte ihres Mannes Ozzy an sie preisgegeben.

Mehr zum Thema

Sie hat nun zum ersten Mal die herzzerreißenden Details des Tages seines Todes geschildert: Im Gespräch mit Piers Morgan in seiner Show „Uncensored“ gab die trauernde 73-Jährige einen schonungslosen Bericht über die Geschehnisse.

Sharon, Kelly und Jack Osbourne trauern © Getty

Verstarb im Sommer

Die Black Sabbath-Legende Ozzy starb am 22. Juli in seinem Haus in Buckinghamshire an Herzversagen, nur zwei Wochen nachdem er mit seinen Bandkollegen ein Abschiedskonzert im Villa Park in Birmingham gegeben hatte.

© Instagram

Letzte Worte

Ozzy Osbournes letzte Worte an sie an diesem Tag lauteten: „Küss mich. Umarme mich fest.“ Sharon führte aus, wie er an diesem schicksalhaften Tag um 4 Uhr morgens aufgewacht war und nur 20 Minuten später tot war.

Ozzy und Sharon Osbourne mit Sohn Jack © Getty

Sharon schrie, als sie ihn zusammengesunken im Fitnessraum ihres Hauses fand, nachdem er sich trotz seiner damaligen schlechten Gesundheit – darunter frühere Erkrankungen mit Lungenentzündung und Sepsis – zu einem morgendlichen Training entschlossen hatte. Nachdem sie Schreie gehört hatte, rannte sie zum Fitnessraum, wo er normalerweise bis zu 90 Minuten am Tag auf dem Crosstrainer trainierte.

Wiederbeleben

Sharon sagte im Interview: „Er hatte einen Herzinfarkt. Ich rannte die Treppe hinunter, und da lag er, und sie versuchten, ihn wiederzubeleben, und ich sagte: ‚Nicht – lasst ihn einfach. Lasst ihn. Ihr könnt nichts mehr für ihn tun. Er ist tot.‘ Ich wusste sofort, dass er tot war. Und sie versuchten es immer wieder, und dann brachten sie ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus und versuchten es weiter, und ich sagte: ‚Er ist tot. Lasst ihn einfach in Ruhe.‘“

Bevor er ins Fitnessstudio gegangen war, sagte Sharon, er sei die ganze Nacht im Badezimmer auf und ab gegangen, und als es gegen 4:30 Uhr morgens war, sagte er zu ihr: „Wach auf“, bevor sie ihm sagte, dass er sie bereits geweckt hatte.

Ende des Lebens - er wusste, dass er sterben würde

Dann sagte sie, er habe zu ihr gesagt: „Küss mich. Umarme mich fest.“ Dann ging er nach unten ins Fitnessstudio, um zu trainieren, und innerhalb von 20 Minuten war er tot.

Im Gespräch erzählte sie auch, dass Ozzy wusste, dass er sich dem Ende seines Lebens näherte und dass ein Arzt ihm gesagt hatte, wenn er seine geplante letzte Show durchführen würde, würde er „sie nicht überstehen“ – aber er bestand darauf, trotzdem weiterzumachen.