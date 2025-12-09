Wien auf Platz 8! In diesen Metropolen isst man am besten

Jedes Jahr präsentiert der Foodblog "TasteAtlas" sein Ranking der besten Food-Cities der Welt. Italien führt die Liste zwar klar an – doch auch Österreich spielt ganz vorne mit.

Geht es um die Bewertung von internationalen Küchen, Restaurants und Gerichten, macht der Kulinarik-Plattform "Taste Atlas" so schnell niemand etwas vor. Zum Ende des Jahres kürt der Food-Guide die Top-Food-Cities, die besonders durch ihr kulinarisches Angebot hervorstechen. Wien schafft es in dem Ranking sogar unter die Top-10!

Die 4 besten Food-Cities liegen in Italien

© Getty Images

Keine große Überraschung: Die vier topplatzierten Städte stammen – wie könnte es anders sein – aus Italien. Neapel sichert sich dank seiner legendären Pizza und traditionellen Küche den Spitzenplatz. Dahinter folgt Mailand auf Platz zwei, gefolgt von der kulinarischen Universitätsstadt Bologna auf Rang drei. Florenz komplettiert das italienische Quartett und landet auf Platz vier.

© Getty Images

Als erste nicht-italienische Stadt kann sich Mumbai (Indien) behaupten und schnappt sich den fünften Platz. Dahinter reihen sich Genua auf Platz sechs und Paris auf Platz sieben ein – zwei Städte, die ebenfalls für ihre besondere Genusskultur bekannt sind.

Wien ist 8. beste Stadt der Welt zum Essen

© Getty Images

Eine echte Überraschung liefert die österreichische Hauptstadt: Wien schafft es auf den beeindruckenden achten Platz des weltweiten Rankings – und lässt damit sogar Rom (Platz 9) sowie Lima (Platz 10), die Heimat der gefeierten peruanischen Küche, hinter sich. Besonders hervorgehoben werden natürlich das legendäre Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Apfelstrudel, Zweibelrostbraten sowie das Fiakergulasch.

Das ganze Ranking im Überblick

Auch Städte wie Nizza, New York City, Istanbul, Chicago, Barcelona und Buenos Aires punkten im Ranking mit ihren traditionellen Gerichten.