Pizza-Fans aufgepasst: Diese 50 Pizzaketten sind die besten der Welt
Laut Ranking

Pizza-Fans aufgepasst: Diese 50 Pizzaketten sind die besten der Welt

02.12.25, 11:43
Wer kann der köstlichen Kombination aus knusprigem Teig, würziger Tomatensauce und geschmolzenem Käse schon widerstehen? Pizza ist einfach ein Genuss für Jung und Alt. Nun enthüllt ein neues Ranking die besten Pizzaketten der Welt. Vielleicht ist auch Ihr Favorit dabei. 

Pizza geht einfach immer, doch wo gibt es die allerbeste? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Um endlich Klarheit zu schaffen, hat 50 Top Pizza auf der European Pizza Show eine brandneue Liste der 50 besten handwerklich arbeitenden Pizzaketten weltweit veröffentlicht. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die üblichen Fast-Food-Franchises wie Domino’s, sondern um Ketten, bei denen echtes Handwerk und höchste Qualität im Mittelpunkt stehen. Wir präsentieren Ihnen die Top 50.

Die beste Pizzakette der Welt kommt aus Italien

Man hätte es fast ahnen können: Ganz oben auf dem Podium steht die legendäre Pizzeria Da Michele aus Neapel, die seit mehr als 150 Jahren die Herzen der Pizza-Fans erobert. Die Kette hat mittlerweile mehr als 70 Standorte weltweit und begeistert mit ihrer Pizza im einzigartigen „Cartwheel-Stil“, der Rand der Pizza ragt dabei über den Tellerrand hinaus.

Ihre bekannteste Filiale befindet sich in der Via Cesare Sersale in Neapel, und sie ist nicht nur ein Pilgerziel für Pizza-Fans, sondern auch ein berühmter Drehort, denn hier verspeiste Julia Roberts in dem Film Eat Pray Love genüsslich eine Pizza.

Plätze 2 und 3

Den zweiten Platz auf der Liste eroberte die französische Kette Big Mamma Group, die mit ihren zahlreichen Restaurants in ganz Europa die Herzen der Pizza-Fans im Sturm erobert hat. Auf Platz 3 landet Grosso Napoletano, eine Kette, die, wie der Name schon sagt, neapolitanische Pizza direkt nach Spanien bringt. Mit ihren Filialen in mehreren spanischen Städten sorgt sie für eine authentische Geschmacksexplosion, die an die traditionellen Pizzerien in Neapel erinnert.

Die besten Pizzaketten der Welt

Mit Platz 4 beeindruckt Bráz, eine handwerkliche Pizzakette aus Brasilien. Mit Filialen in São Paulo und Rio de Janeiro hat sich Bráz darauf spezialisiert, die italienische Tradition mit lokalen Zutaten zu verbinden. Der fünfte Platz geht an Luigia, eine Kette, die ursprünglich in der Schweiz gegründet wurde, aber tief in italienischer Tradition verwurzelt ist. Ihr Fokus liegt auf höchster Qualität und authentischem Geschmack.
Auch andere bekannte Ketten wie Pizza Pilgrims, Rudy’s, Peppina, Berberè konnten sich einen Platz unter den Top 10 sichern.

Die 50 besten Pizzaketten weltweit

  1. Da Michele
  2. Big Mamma Group
  3. Grosso Napoletano
  4. Bráz
  5. Luigia
  6. Pizza Pilgrims
  7. Berberè
  8. 400 Gradi
  9. Errico Porzio
  10. Gruppo Peppe
  11. Eataly
  12. Sorbillo
  13. Vincenzo Capuano
  14. 1900 Pizzeria
  15. Can Pizza
  16. Paulie Gee's
  17. Pizzana
  18. Peppina
  19. La Braciera
  20. Doppio Zero
  21. FRESCO
  22. Fradiavolo
  23. Rudy’s
  24. Stellina Pizzeria
  25. Garden Pizza
  26. Capuano’s
  27. Alice Pizza
  28. L’Elementare
  29. Riva
  30. Zia Lucia
  31. CIBO
  32. Menchetti
  33. Via Tribunali
  34. Pizzium
  35. Rossopomodoro
  36. Fratelli La Bufala
  37. Napulé
  38. OLIO welovepizzanapoletana
  39. Da Zero
  40. Vasinikò
  41. Villa Paradiso
  42. No. 900
  43. Pummarola
  44. Mammamia!
  45. Da Nanni
  46. Domani
  47. 60 seconds to napoli
  48. Madison
  49. Carpe Diem
  50. Basta 

Hier gibt es Pizza, wie sie sein soll: handgemacht, authentisch und einfach köstlich!

