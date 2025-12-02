Pizza-Fans aufgepasst: Diese 50 Pizzaketten sind die besten der Welt

Wer kann der köstlichen Kombination aus knusprigem Teig, würziger Tomatensauce und geschmolzenem Käse schon widerstehen? Pizza ist einfach ein Genuss für Jung und Alt. Nun enthüllt ein neues Ranking die besten Pizzaketten der Welt. Vielleicht ist auch Ihr Favorit dabei.

Pizza geht einfach immer, doch wo gibt es die allerbeste? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Um endlich Klarheit zu schaffen, hat 50 Top Pizza auf der European Pizza Show eine brandneue Liste der 50 besten handwerklich arbeitenden Pizzaketten weltweit veröffentlicht. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die üblichen Fast-Food-Franchises wie Domino’s, sondern um Ketten, bei denen echtes Handwerk und höchste Qualität im Mittelpunkt stehen. Wir präsentieren Ihnen die Top 50.

Die beste Pizzakette der Welt kommt aus Italien

Man hätte es fast ahnen können: Ganz oben auf dem Podium steht die legendäre Pizzeria Da Michele aus Neapel, die seit mehr als 150 Jahren die Herzen der Pizza-Fans erobert. Die Kette hat mittlerweile mehr als 70 Standorte weltweit und begeistert mit ihrer Pizza im einzigartigen „Cartwheel-Stil“, der Rand der Pizza ragt dabei über den Tellerrand hinaus.

Ihre bekannteste Filiale befindet sich in der Via Cesare Sersale in Neapel, und sie ist nicht nur ein Pilgerziel für Pizza-Fans, sondern auch ein berühmter Drehort, denn hier verspeiste Julia Roberts in dem Film Eat Pray Love genüsslich eine Pizza.

Plätze 2 und 3

Den zweiten Platz auf der Liste eroberte die französische Kette Big Mamma Group, die mit ihren zahlreichen Restaurants in ganz Europa die Herzen der Pizza-Fans im Sturm erobert hat. Auf Platz 3 landet Grosso Napoletano, eine Kette, die, wie der Name schon sagt, neapolitanische Pizza direkt nach Spanien bringt. Mit ihren Filialen in mehreren spanischen Städten sorgt sie für eine authentische Geschmacksexplosion, die an die traditionellen Pizzerien in Neapel erinnert.

Die besten Pizzaketten der Welt

Mit Platz 4 beeindruckt Bráz, eine handwerkliche Pizzakette aus Brasilien. Mit Filialen in São Paulo und Rio de Janeiro hat sich Bráz darauf spezialisiert, die italienische Tradition mit lokalen Zutaten zu verbinden. Der fünfte Platz geht an Luigia, eine Kette, die ursprünglich in der Schweiz gegründet wurde, aber tief in italienischer Tradition verwurzelt ist. Ihr Fokus liegt auf höchster Qualität und authentischem Geschmack.

Auch andere bekannte Ketten wie Pizza Pilgrims, Rudy’s, Peppina, Berberè konnten sich einen Platz unter den Top 10 sichern.

Die 50 besten Pizzaketten weltweit

Da Michele Big Mamma Group Grosso Napoletano Bráz Luigia Pizza Pilgrims Berberè 400 Gradi Errico Porzio Gruppo Peppe Eataly Sorbillo Vincenzo Capuano 1900 Pizzeria Can Pizza Paulie Gee's Pizzana Peppina La Braciera Doppio Zero FRESCO Fradiavolo Rudy’s Stellina Pizzeria Garden Pizza Capuano’s Alice Pizza L’Elementare Riva Zia Lucia CIBO Menchetti Via Tribunali Pizzium Rossopomodoro Fratelli La Bufala Napulé OLIO welovepizzanapoletana Da Zero Vasinikò Villa Paradiso No. 900 Pummarola Mammamia! Da Nanni Domani 60 seconds to napoli Madison Carpe Diem Basta

Hier gibt es Pizza, wie sie sein soll: handgemacht, authentisch und einfach köstlich!