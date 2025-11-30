Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 1. Dezember bis 7. Dezember laut Mondkalender tun
KW 49

Das sollten Sie in der Woche vom 1. Dezember bis 7. Dezember laut Mondkalender tun

30.11.25, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 01.12. - 07.12.

Montag – 01. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Heute helfen Sport und aufbauende Gesichtsmasken. Probieren Sie auch einmal Augengymnastik, wie zum Beispiel „Augen rollen“.

Dienstag – 02. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Schokolade erzeugt leider oft Kopfschmerzen. Es hilft, sich die Sorte zu merken. Bis Samstag sind keine guten Tage für einen Zahnarzttermin.

Mittwoch – 03. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Allergiker sollten an Stiertagen vorsichtiger sein. Vorsicht bei Weizenmehl und Milchprodukten, sie belasten die Mandeln.

Donnerstag – 04. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Kirschzweige sollen an Weihnachten blühen, wenn man sie am Barbaratag abschneidet. Anschließend in eine Vase geben und in der Wohnung stehen lassen.

Freitag – 05. Dezember 2025

  • Vollmond
  • Zwillinge

Bei Schulterbewegungen hilft oft Bewegung und kein Käse essen. Weniger Fett wäre heute optimal. Eine Meditation wirkt an Vollmond besonders gut.

Samstag – 06. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Finger- und Fußnägel heute in Ruhe lassen. Nüsse enthalten viel Fett und könnten heute sehr belasten.

Sonntag – 07. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Atmungsübungen werden oft unterschätzt. Es entspannt nicht nur, sondern hilft dem ganzen Körper die Blutzirkulation zu steigern und den Kreislauf anzuregen.

