Verkehrte Welt bei Rapid: "Coole Woche, richtige Richtung!"
© gepa

0:3-Pleite beim LASK

Verkehrte Welt bei Rapid: "Coole Woche, richtige Richtung!"

01.12.25, 06:15
Rapid kommt nicht aus der Krise – und redet sich genau diese auch noch schön. 

In Hütteldorf ist Feuer am Dach, das blamable 0:3 beim LASK verstärkt die grün-weiße Krise nur noch. "Feuerwehrmann" Stefan Kulovits will das nicht hören.

Das Spiel der Rapidler war abermals geprägt von Fehlpässen, offensiver Harmlosigkeit und defensiven Unzulänglichkeiten. Auch der davor so gefeierte Hedl-Ersatz Paul Gartler hat sich in die Formkrise ziehen lassen, kassierte ein peinliches "Gurkerl" zum 0:3.

Ebenso erschreckend: Die Offensive hat bis auf einen Seidl-Distanzschuss - wieder einmal - keine Gefahr erzeugen können.

Rapid redet sich Krise schön

Der erhoffte Trainereffekt ist also nicht eingetreten. Dennoch redet Kulovits die Situation schön: "Wir haben es großteils sehr gut wegverteidigt und man hat gesehen, dass wir einen guten Spirit haben."

Verkehrte Welt bei Rapid:
© gepa

Auch Verteidiger Jannes Horn sah einen "Fortschritt": "Ein Stück weit ein Schritt in die richtige Richtung!"

"Coole Woche"

Verkehrte Welt in Grün-Weiß. Da half es auch nicht, dass Kulovits im Vorfeld der Partie von einer "coolen Woche" gesprochen hatte. Nach einem 1:4 bei Rakow am Donnerstag in der Conference League samt Trennung von Trainer Peter Stöger am Tag danach eine unglückliche Formulierung. Nach Schlusspfiff klärte er auf. Der erfolgreiche Abschluss der "sehr zeitaufwendigen" UEFA-Pro-Lizenz sei der einzige Grund für diese Aussage gewesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
