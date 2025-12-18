Harry Kane (32) schwärmt über diesen Bayern-Star

Im Interview mit Sky spricht der Stürmerstar Klartext.

Nach seinem späten 2:2-Rettungstor gegen Mainz stand wieder einmal Harry Kane (32) im Fokus. Doch diesmal sorgte der Bayern-Knipser nicht nur mit Treffern für Schlagzeilen – sondern mit einer Mega-Lobeshymne auf einen Teamkollegen!

Aussage mit Gewicht

Kane schwärmt offen und deutlich über Jamal Musiala (22). Bei Sky macht der Engländer klar, welchen Stellenwert der Youngster für den FC Bayern hat: "Schon vor seiner ersten Verletzung habe ich oft gedacht, dass er der beste Spieler ist, den wir im Team haben.“ Eine Aussage mit Gewicht – schließlich kommt sie vom 50-Tore-Mann 2025!

Comeback rückt näher

Nach 22 Wochen Reha (Wadenbeinbruch, mehrere Bänderrisse im Sprunggelenk) ist Musiala voll im Zeitplan. Die Intensität im Training wurde deutlich erhöht – das Comeback rückt näher!

Vergleich mit Neuzugang

Für Kane fühlt sich Musialas Rückkehr wie ein Transfer-Coup an: „Es fühlt sich an, als hätten wir zwei wertvolle Neuzugänge verpflichtet.“ Neben Musiala meint er auch Alphonso Davies – doch klar ist: Sein größtes Schwärmen gilt Jamal! Wenn selbst der beste Torschütze der Bayern sagt, Musiala sei der Beste im Team, dann ist klar: Dieser Bayern-Star ist Gold wert – und könnte den Unterschied machen!