Spektakulär: Wegen Messi - Harry Kane plant Bayern-Abgang

Harry Kane zieht offenbar einen Abschied von Bayern München in Erwägung, da ein ambitionierter Transfer für den englischen Stürmer immer konkreter wird.

Harry Kane, 32, ist mit 114 Toren in 120 Einsätzen einer der besten Stürmer der letzten Jahre und spielt seit 2023 für Bayern München. In der laufenden Saison 2025/26 hat der englische Kapitän bereits 29 Tore und 3 Assists in 24 Spielen erzielt. Trotz seiner herausragenden Leistungen gibt es immer wieder Berichte, die einen Wechsel weg von Bayern spekulieren.

Abschied von Bayern im Sommer 2026?

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Fichajes hat Kane Barcelona über seine Absicht informiert, Bayern München im Sommer 2026 zu verlassen. Es wird angenommen, dass der Stürmer die Herausforderung in der spanischen La Liga sucht, während Barcelona Kane als idealen Ersatz für Robert Lewandowski sieht. Der polnische Torjäger hat nach wie vor keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft bei den Katalanen getroffen.

© Getty

Inter Miami zeigt Interesse

Gleichzeitig soll auch der MLS-Klub Inter Miami Ambitionen haben, Lewandowski zu verpflichten. Berichten zufolge plant der Club, im Sommer 2026 als Free Agent zu handeln. Dies könnte auch Auswirkungen auf Kanes Zukunft haben, da Inter Miami schon erste Schritte eingeleitet haben soll, um frühzeitig mit dem polnischen Stürmer zu verhandeln.

© Getty

Was sagt Kane zu seiner Zukunft?

Harry Kane äußerte im Oktober, dass er sich durchaus vorstellen könne, länger bei Bayern zu bleiben, betonte jedoch auch, dass noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt wurden. "Im Moment denke ich nicht an einen Wechsel. Wir haben eine fantastische Zeit bei Bayern, aber es wird auch von der kommenden Saison abhängen", erklärte Kane in einem Interview.

Zukunft offen – eine Entscheidung steht noch aus

Während Kane in dieser Saison weiterhin auf hohem Niveau spielt, bleibt seine Zukunft unklar. Die kommenden Monate könnten entscheidend dafür sein, ob er tatsächlich den Schritt zu einem neuen Club wagt.