So stimmten Alaba und Rangnick bei der Weltfußballer-Wahl ab

Nach dem Ballon d’Or wurde Ousmane Dembélé auch noch vom Weltverband FIFA als Weltfußballer des Jahres 2025 ausgezeichnet. Abgestimmt haben auch ÖFB-Kapitän David Alaba und Nationaltrainer Ralf Rangnick.

Dembélé setzte sich nach seinem Erfolg beim Ballon d’Or nun auch bei den FIFA-Awards durch und krönte damit eine herausragende Saison mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Der 28-Jährige ließ bei der Wahl seinen Landsmann Kylian Mbappé (Real Madrid) sowie Barcelonas Supertalent Lamine Yamal hinter sich.

Gewählt haben dabei auch David Alaba und Ralf Rangnick. Sie konnten ihre Top-3-Spieler auflisten. Der erste Platz erhielt fünf Punkte, der zweite drei und der dritte einen.

Unterschiedliche Nummer Eins

Bei Alaba war auf der Drei Weltfußballer Ousmane Dembélé. Der Marokkaner Achraf Hakimi war für den ÖFB-Kapitän der zweitbeste Spieler des Jahres. Auf die Eins schaffte bei Alaba sein Teamkollege Kylian Mbappé.

ÖFB-Coach Rangnick setzte auf den dritten Platz Real-Star Kylian Mbappé. Zweiter wurde Bayern-Stürmer und England-Kapitän Harry Kane. Der beste Spieler des Jahres war für Rangnick Weltfußballer Ousmane Dembélé.