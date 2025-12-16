Shiffrin tanzt bei Courchevel-Slalom alle aus

Sie fährt in einer eigenen Liga: Auch beim vierten Slalom der Saison, dem Flutlicht-Spektakel in Courchevel, siegte erneut Mikaela Shiffrin. Die US-Queen (1:42,50) gewann souverän vor Camille Rast (+1,55) und Emma Aicher (+1,71). Katharina Truppe verpasste das Podest nur knapp.

Levi, Gurgl, Copper Mountain – und jetzt auch Courchevel: Mikaela Shiffrin tanzt im Slalom weiter allen davon. Beim Nachtslalom am WM-Ort von 2023 feierte die US-Amerikanerin ihren vierten Sieg im vierten Saisonrennen, saisonübergreifend sogar den fünften Slalom-Triumph in Serie. Die Konkurrenz jagte, Shiffrin jubelte.

Schon im ersten Durchgang setzte die Ski-Queen ein dickes Ausrufezeichen und war praktisch auf halber Strecke zu ihrem 105. Weltcupsieg. Zur Prime-Time machte die Rekord-Weltcupsiegerin im Finale endgültig den Deckel drauf, schnappte sich souverän den Sieg und jubelte über ihren 68. Slalom-Erfolg der Karriere.

Aus rot-weiß-roter Sicht lag der Fokus zunächst auf Katharina Truppe. Die Kärntnerin war nach Lauf eins (Platz 5) die einzige ÖSV-Läuferin mit realistischen Podesthoffnungen, konnte der Dominatorin im zweiten Durchgang sogar kurz mit der Führung gefährlich werden . Am Ende blieb Platz 4 aber das beste österreichische Ergebnis, dahinter reihten sich Lisa Hörhager und Natalie Falch.

Bitter verlief der Abend erneut für Katharina Liensberger. Die Weltmeisterin von 2021 verabschiedete sich früh aus dem Rennen – nach Gurgl bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. „Aus solchen Momenten kann man am meisten lernen. Ich hoffe, dass ich stärker zurückkomme“, erklärte Liensberger. In vier Slaloms ihrer Paradedisziplin sah sie bisher nur zweimal das Ziel, mit den Plätzen zehn und sechs.