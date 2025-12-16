Entscheidung gefallen: Glasner verlässt Crystal Palace - ER wird sein Nachfolger

Alles spricht dafür: Oliver Glasner wird Crystal Palace im Sommer 2026 verlassen. Trotz des Erfolges mit den „Eagles“ und anhaltendem Interesse an einer Vertragsverlängerung, möchte der österreichische Trainer wohl den nächsten Karriereschritt wagen.

© Getty

Oliver Glasner steht vor einer neuen Herausforderung: Der 51-jährige Trainer wird seinen Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern und den Klub im Sommer 2026 verlassen.

Ausbleibende Transfers

Berichten des spanischen Radiosenders „Cadena SER“ zufolge, ist ein Abschied so gut wie fix, die Gespräche über eine Verlängerung des Vertrages mit den „Eagles“ sind ins Stocken geraten. Die mangelnde Perspektive sowie ausbleibende Transfers, die nicht zu Glasners Ambitionen passen, seien laut englischen Medien Gründe für den bevorstehenden Abschied.

© getty

Er ist im Visier als Nachfolger

Bereits jetzt soll sich der englische Erstligist nach einem Nachfolger umsehen. Top-Kandidat ist Getafe-Trainer Jose Bordalas.

Glasners bevorstehender Abschied hat in der internationalen Fußballwelt bereits für Aufsehen gesorgt – nach seinem Erfolg bei Crystal Palace stehen nun auch andere europäische Top-Klubs Schlange, darunter Manchester United und der FC Liverpool. Laut Berichten sollen auch die Spurs und der FC Chelsea Interesse an Glasner haben.

© Getty

Den FA Cup gewonnen

Glasner hatte sich im Frühjahr 2024 Crystal Palace angeschlossen und direkt in seiner ersten vollen Saison den FA Cup gewonnen. Zudem qualifizierte er sich mit den „Eagles“ für das internationale Geschäft.

© Getty

Auch in dieser Spielzeit läuft es weiterhin gut: In der Premier League belegen die Londoner den fünften Platz, und in allen Pokalwettbewerben ist man noch vertreten.

Nachfolger bereits im Blick

Mit Blick auf die Zukunft scheint Crystal Palace bereits an einem geeigneten Nachfolger für Glasner zu arbeiten.

Der Österreicher hat gezeigt, dass er in der Premier League erfolgreich sein kann, und ein Wechsel zu einem anderen großen Klub scheint für ihn der nächste Schritt in seiner Karriere zu sein.