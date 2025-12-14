Wels zum Weihnachts-Europameister gekürt

Wels wurde am Wochenende zur „European City of Christmas 2026“ offiziell gekrönt.

Wels. Ein glitzernder Moment: Wels wurde am Samstag in Litauen offiziell zur „European City of Christmas 2026“ ernannt. Eine siebenköpfige Delegation angeführt von Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) nahm den Titel feierlich entgegen.

© Privat

Die Messestadt darf sich nun ganz offiziell „European City of Christmas 2026“ nennen. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Vilnius, der Hauptstadt Litauens, vergeben. Verantwortlich dafür ist das Christmas Cities Network in Kooperation mit dem Europäischen Parlament. Neben Wels wurden auch Barcelona in Spanien und Kirkop auf Malta ausgezeichnet.

Mit Wels wurde erstmals eine deutschsprachige Stadt ausgezeichnet. Die Jury würdigte Städte und deren Weihnachtsmärkte die sich im Gesamtkonzept durch herausragende Weihnachtsprojekte, kulturelle Aktivitäten, intensive Bürgerbeteiligung, Qualität von Markt und Dekoration, nachhaltiges Engagement sowie den Erhalt von Tradition und festlicher Atmosphäre auszeichnen. Wels punktet u.a. mit dem 1,7 Kilometer langem Lichterpfad.