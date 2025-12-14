Alles zu oe24VIP
jennifer mahnwache
© fuhrich

Gedenken

Lichtermeer für ermordete Jenni S. (21) am Heldenplatz

14.12.25, 16:50 | Aktualisiert: 14.12.25, 17:51
Acht Jahre lang lebte die Familie von Jennifer Scharinger zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Acht Jahre ohne Gewissheit darüber, was mit der jungen Frau geschehen war, die 2017 spurlos aus ihrer Wiener Wohnung verschwand.  

Nun gibt es traurige Klarheit: Jennifers damaliger Freund, der von Beginn an im Fokus der Ermittlungen stand, hat die Tat gestanden.

Gedenken am Heldenplatz

Am Sonntag fand am Wiener Heldenplatz die Mahnwache „Für Jenni“ statt. Die Veranstaltung ist Jennifer S. gewidmet – und zugleich allen Frauen, die in Österreich Opfer eines Femizids geworden sind. Ziel ist es, öffentlich zu erinnern, zu trauern und ein sichtbares Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu setzen.

jennifer mahnwache
© fuhrich

jennifer mahnwache
© fuhrich

jennifer mahnwache
© fuhrich

Die Mahnwache wurde von einem würdevollen Rahmen getragen: Musik der österreichischen Musikerin OSKA, Redebeiträge – unter anderem von Rosa Logar, Gründerin des ersten Frauenhauses Österreichs – sowie ein gemeinsames Lichtermeer sollen Raum für Erinnerung und Solidarität sorgen.

Ein Zeichen gegen das Vergessen

Femizide sind keine Einzelfälle. Sie sind Ausdruck struktureller Gewalt, mangelnder Prävention und oft zu spät erkannter Warnsignale. Veranstaltungen wie „Für Jenni“ wollen genau darauf aufmerksam machen: auf die Verantwortung der Gesellschaft, hinzusehen, zuzuhören und zu handeln – bevor es zu spät ist.

jennifer mahnwache
© fuhrich

jennifer mahnwache
© fuhrich

jennifer mahnwache
© fuhrich

Die Mahnwache soll nicht anklagen, sondern erinnern. Nicht polarisieren, sondern verbinden. Sie richtet sich an alle, die den Opfern Respekt erweisen und den Hinterbliebenen zeigen wollen, dass sie nicht allein sind.

jennifer mahnwache
© fuhrich

jennifer mahnwache
© fuhrich

jennifer mahnwache
© fuhrich

jennifer mahnwache
© fuhrich

Für Jenni

Die Mahnwache am Heldenplatz war ein stilles, aber kraftvolles Zeichen: gegen Femizide, gegen das Wegsehen – und für eine Gesellschaft, in der Frauen sicher leben können.

