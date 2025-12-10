30 Mio. Euro: ÖFB-Star stand kurz vor Wechsel zu Glasner

Unter Oliver Glasner ist Crystal Palace aktuell auf Kurs Top 4 und damit Champions League im nächsten Jahr. Dennoch kritisierte der Österreicher den Klub erst kürzlich wegen fehlender Transfers. Einer dieser gewünschten Neuzugänge war ein Landsmann und Star des ÖFB-Teams.

Am letzten Tag des Transferfensters kam Christantus Uche leihweise von Getafe, in seinen bisherigen neun Einsätzen erzielte der Stürmer noch kein Tor. Wenn es nach Glasner geht, wäre es womöglich nie zu diesem Transfer gekommen.

Denn eigentlich wollte Crystal Palace Christoph Baumgartner von RB Leipzig loseisen, wie Sky berichtet. 30 Millionen Euro hätten die Eagles für den variabel einsetzbaren Offensivspieler geboten.

Leipzig lehnte Transfer ab

Das Problem: Xavi Simons wechselte für 65 Millionen Euro zu Glasners Konkurrent Tottenham, weshalb RB nicht noch einem Abgang das Okay gab. Der 26-Jährige sollte in Simons Fußstapfen treten. Mit zehn Toren und fünf Vorlagen in nur 16 Spielen ist das definitiv gelungen. Wie im Nationalteam ist Baumgartner nun auch bei Leipzig das Um und Auf.

Es ist aber wohl nicht auszuschließen, dass Palace noch einen weiteren Angriff starten wird. Immerhin fehlt es in der Offensive immer noch an Alternativen, vor allem aufgrund der ungewohnten Doppelbelastung durch die Conference League.