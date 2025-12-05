Formel-1-Beben: Hamilton verkündet am Sonntag seinen Rücktritt

Während alle Motorsport-Fans an diesem Wochenende auf Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri und den spannenden Titel-Dreikampf in der Formel 1 schauen, überrascht eine andere Meldung aus dem Fahrerlager in Abu Dhabi.

Am Sonntag (ab 14 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) findet das letzte Rennen der Formel-1-WM statt. Gegen 16.30 Uhr wird dann schlussendlich klar sein, wer sich die Krone der Motorsport-Königsklasse aufsetzt. Während WM-Leader Lando Norris (GBR/26) gegen seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri (AUS/24) und Titelverteidiger Max Verstappen (NED/28) um den Titel kämpft, braut sich im Hintergrund ein absolutes Fahrer-Beben zusammen.

Denn einem Bericht zufolge könnte der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton nach dem Rennen überraschend seinen Rücktritt bekannt geben. Der 40-jährige Brite wechselte vor dieser Saison von Mercedes zu Ferrari und wollte dort zurück an die Spitze und seinen achten Titel holen, um alleiniger Rekord-Weltmeister zu werden.

© Getty

Doch die Wahrheit sah am Ende komplett anders aus. Mit Ausnahme des Sieges im China-Sprint am zweiten Renn-Wochenende war Hamilton kein einziges Mal am Podest, von einem Sieg war er noch weiter entfernt. Zu wenig für seine hohen Ansprüche.

Wirbel bei Ferrari

Zuletzt gab es auch immer wieder Wirbel im Team. Einerseits stand Teamchef Fred Vasseur öffentlich am Pranger, vor wenigen Wochen kritisierte auch Ferrari-Boss John Elkann seine Fahrer und meinte, dass sie "weniger reden" sollten.

Auch bei Hamilton war nicht immer alles eitel Wonne. Immer wieder lieferte er sich einen Schlagabtausch mit seiner Crew via Boxenfunk und war mit der Leistung mehr als unzufrieden. Nun hat F1-Insider Oliver Harden die Bombe platzen lassen.

© Getty

Kurz vor dem ersten Training vermeldete er, dass Hamilton nach dem Rennen am Sonntag seinen Rücktritt bekannt geben könnte und es tatsächlich auch sein letzter Grand Prix sein würde. "Hamilton erfüllt alle Gründe, die für einen Rücktritt sprechen", so der Experte. Dabei erinnert er auch an Nico Rosberg, mit dessen Rücktritt nach dem Titel-Coup des Deutschen 2016 niemand gerechnet hätte.

Lässt Hamilton die Bombe platzen?

Zwar meint der britische Journalist, dass es nicht wahrscheinlich sei, man es aber auch nicht ausschließen sollte, dass Hamilton am Sonntag die Bombe platzen lässt. Nächstes Jahr wäre er schon 41 Jahre alt und zuletzt überraschte der Formel-1-Superstar, dass er noch nicht an nächstes Jahr denken will.

Doch ein Rücktritt würde auch ein absolutes Transfer-Beben auslösen. Denn damit bräuchte Ferrari dringend einen Piloten für die nächste Saison. Schon zuletzt wurde immer wieder von einem Interesse an Oscar Piastri berichtet, der nach dem WM-Absturz kein Geheimnis daraus macht, McLaren verlassen zu wollen. Der britische Rennstall hatte diese Woche mit Leonardo Fornaroli auch schon einen Ersatz verpflichtet, der aber noch als Ersatzfahrer aufgebaut werden sollte.

Lily Zneimer und ihr Partner Oscar Piastri (24) © getty

Auch Yuki Tsunoda könnte so wieder eine Chance bekommen. Die Zukunft vieler Karrieren könnte an der Entscheidung von Hamilton liegen, ob er mit 40 Jahren genug von der Formel 1 hat und sich kein weiteres Jahr mit Ferrari quälen möchte.