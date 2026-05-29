FIA verbietet neue Aero-Flügel aus Sicherheitsgründen

Heißes Monaco-Rennen voraus! Die FIA verbietet im Fürstentum die neue aktive Aerodynamik aus Sicherheitsgründen. Für die Silberpfeil-Jäger ist das beim Saison-Highlight die Riesen-Chance.

Beim anstehenden Formel-1-Highlight in Monte Carlo wird es keine Zonen für den neuen Straightline-Modus geben (Sonntag, 14:00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker). Die FIA hat diese Entscheidung mit klarem Fokus auf die Sicherheit getroffen. Angesichts der engen Auslaufzonen bestand das akute Risiko, dass die Boliden am Ausgang des Tunnels schlichtweg zu schnell werden würden. Die Flügel werden auf den Geraden des Stadtkurses also nicht flachgestellt, weshalb das Rennen mit völlig starren Flügelprofilen ausgetragen wird.

Paradigmenwechsel im Leitplanken-Dschungel

Monte Carlo wird damit zu einem echten Unikat in diesem Rennkalender, auf das sich die Teams ganz spezifisch vorbereiten müssen. Der Event zwischen den Gullydeckeln und Bordsteinkanten wird zu einer großen Chance für jeden, der dem bislang unschlagbaren Mercedes-Team Knüppel zwischen die Beine werfen will. Der Anpressdruck wird wieder zum ultimativen Unterscheidungsmerkmal von Autos, die eigentlich darauf ausgelegt waren, möglichst wenig Luftwiderstand zu bieten. Kurz gesagt: Wir erleben einen Paradigmenwechsel, der für dicke Überraschungen sorgen könnte.

Scuderia bläst zur großen Revanche

Auf dem Papier sollte Monaco ein echtes Jagdrevier für Ferrari sein. Der SF-26 leidet zwar unter einem spürbaren Leistungsmangel der Power-Unit im oberen Drehzahlbereich, gilt aber bei allen Experten als das beste Auto in Sachen Chassis und Aerodynamik in mittelschnellen und langsamen Kurven. Hier kann das Fürstentum zur perfekten Waffe für die Revanche der Scuderia werden. An einem Ort, an dem die schiere Motorenleistung sicher nicht das ausschlaggebende Element für die Performance ist, weicht die aerodynamische Effizienz der ersten fünf Rennen nun der Suche nach maximalem Abtrieb.

Silberpfeile trotz allem in der Favoritenrolle

Mercedes hat der Konkurrenz bislang eine fast schon beschämende Überlegenheit demonstriert. Kimi Antonelli und George Russell haben alle bisherigen Siege unter sich aufgeteilt. Das neue Update-Paket, das in Montreal am W17 eingeführt wurde, war zudem genau auf mehr vertikalen Druck ausgelegt. Mercedes muss daher zu den absoluten Top-Favoriten gezählt werden, auch wenn Ferrari die Rolle des ersten Herausforderers einnehmen wird. Das Auto der Italiener wirkt wie geschaffen für den engen Stadtkurs.

McLaren wettet auf das Monaco-Roulette

Auch McLaren, das über das Auto mit dem kürzesten Radstand im gesamten Feld verfügt, kann sich beim Roulette von Monaco berechtigte Hoffnungen machen. Die Ingenieure um Rob Marshall werden versuchen, die Enttäuschung aus Kanada mit einem MCL40 auszumerzen, der sich im Fürstentum ohnehin sehr wohlfühlen sollte. Wir alle wissen, dass der Erfolg hier über eine perfekte Runde im Qualifying führt, da Überholmanöver im Rennen praktisch unmöglich sind, solange der Vordermann keinen Fehler macht.

Keine teuren Sonderlösungen unter dem Kostendeckel

Es wird spannend zu sehen, wer spezielle Ressourcen in Monaco investiert. Da es keinen Sinn ergibt, Heckflügel wie den Macarena-Flügel von Ferrari oder von Red Bull zu montieren, bleibt die Frage nach maßgeschneiderten Lösungen offen. Aus dem Team in Woking heißt es jedoch, dass man nicht bereit war, zusätzliches Budget unter dem Kostendeckel auszugeben, nur um die Vorherrschaft der Silberpfeile anzugreifen. McLaren wird daher einfach die Kombination der im Portfolio vorhandenen Elemente wählen, die den meisten Abtrieb generiert.

Heimrennen für Leclerc ohne vorgezogene Updates

Und wie plant die Konkurrenz? Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hat ein zweites großes Update für den Grand Prix von Spanien versprochen, der nur eine Woche nach dem Rennen in Monaco stattfindet. Es ist daher kaum denkbar, dass man beim Heimrennen von Charles Leclerc etwas vorzieht. Es ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass wir an anderen Autos spezielle Lösungen sehen werden, um in Monte Carlo den ganz großen Coup zu landen.