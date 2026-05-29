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Florentino Perez Real Madrid
© Getty

Transfer-Bombe

Unterschrieben! Real-Coach steht jetzt fest

29.05.26, 16:41
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Lange wurde über eine mögliche Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid spekuliert, nun ist die Tinte trocken. Seine Bekanntgabe muss aber noch auf einen bestimmten Termin warten.

Der unterzeichnete Vertrag des 63-Jährigen soll bis 2029 laufen und wurde bereits letzte Woche unterschrieben, das berichtet das gut informierte Medium "The Athletic".

Mourinho war immer die bevorzugte Wahl von Florentino Perez. Nun haben sich die beiden Parteien geeinigt und die Bombe ist geplatzt. Sogar eine Ablöse aufgrund einer Ausstiegsklausel bei Ex-Klub Benfica war den Königlichen dieser Transfer wert.

Mourinho Real
© Getty

Präsidentenwahlen stehen an

Allerdings ist die Bestellung noch nicht offiziell. Denn dafür muss Perez die Präsidentenwahl am 7. Juni 2026 gewinnen. Sein Gegenkandidat, der Unternehmer Enrique Riquelme, betonte bereits, nicht die Trainer-Legende einzusetzen, sollte er gewinnen. Allerdings werden diesem nur sehr geringe Chancen auf einen Sieg eingeräumt.

Damit dürfte die Rückkehr nach 13 Jahren so gut wie besiegelt sein.

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