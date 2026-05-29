Messi führt Aufgebot von ÖFB-Gegner Argentinien an

Der derzeit leicht angeschlagene Lionel Messi führt Titelverteidiger Argentinien wie erwartet als Kapitän bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko an.

Der 38-jährige Superstar hatte seine sechste WM-Teilnahme lange offen gelassen. Wenige Tage nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im letzten Spiel von Inter Miami vor der Weltmeisterschaft gab Nationaltrainer Lionel Scaloni den 26-Mann-Kader des österreichischen Gruppengegners bekannt - mit Messi.

"Unsere 26 Krieger, die den Weltmeistertitel verteidigen werden", schrieb der Verband bei der Verkündung des Kaders in sozialen Medien. Vom Weltmeisterteam 2022 sind insgesamt 17 Spieler dabei. Neben Messi unter anderem auch Tormann Emiliano Martínez, der sich im Europa-League-Finale von Aston Villa gegen den SC Freiburg beim Aufwärmen einen Finger gebrochen hatte. Argentinische Medien gehen davon aus, dass er bei den Testspielen gegen Honduras (6. Juni) und Island (9. Juni) nicht zum Einsatz kommen wird.

Kurze Pause für Messi

Bei Messi wird wegen einer Überlastung mit einer Pause von etwa zehn Tagen gerechnet. Sein linker Oberschenkel hatte leichte Probleme bereitet. In der Offensive kann Scaloni zudem auf prominente Namen wie Julian Alvarez (Atletico Madrid) und Lautaro Martinez (Inter Mailand) zurückgreifen. Nicht nominiert wurde hingegen Franco Mastantuono (18) von Real Madrid.

In der Gruppe J treffen die Argentinier am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Arlington auf die ÖFB-Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick. Ihr WM-Camp beziehen die Argentinier in Kansas City. Messi hatte vor vier Jahren in Katar mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich seine Karriere mit dem WM-Titel gekrönt. Für Argentinien war es nach 1978 im eigenen Land und 1986 angeführt von Diego Maradona im jetzigen Mitgastgeberland Mexiko der dritte WM-Gewinn.