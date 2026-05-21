WM-Knall: DIESE Stars sortiert Julian Nagelsmann aus

Heute verkündet der Bundestrainer seinen Kader für die WM in Nordamerika.

Vier Tage nach Österreich teilt nun auch Deutschland seinen WM-Kader mit. Bei einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus (13:00 Uhr) wird Julian Nagelsmann die 26 Spieler verkünden. Dabei wird es die ein oder andere Überraschung geben.

Während etwa Manuel Neuer, Lennart Karl oder auch Said El Mala dabei sind, müssen einige Stars zu Hause bleiben. Wie die BILD berichtet, sortiert Nagelsmann unter anderem Robert Andrich, Chris Führich und Niclas Füllkrug aus. Zuschauen müssen auch Robin Koch, Jonathan Burkardt oder Yann Aurel Bisseck.

Kritik am Bundestrainer

Drei Wochen vor der WM musste Julian Nagelsmann vor allem für sein Herumeiern in der Torhüterfrage Kritik einstecken. Die Rückkehr von Manuel Neuer und die Zukunft von Oliver Baumann wurden wochenlang offen gelassen, ehe Neuers Comeback schließlich vorzeitig bekannt wurde. Bestätigt wurde vom Bundestrainer aber nach wie vor nichts.

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„Die Art und Weise der Kommunikation ist halt einfach eine Katastrophe. Dieses Rumgeeiere von Beginn an, das macht einen halt verrückt an unserem Bundestrainer. Weil man sich klare Ansagen wünscht und so geht es auch jedem Spieler“, rechnet Markus Babbel in einem ran-Interview mit Nagelsmann ab.