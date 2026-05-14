Rettung in letzter Minute: DIESES Freibad bleibt offen!

Fast wäre es das Ende gewesen — doch die Pulkauer kämpften und gewannen!

Das Sonnenwaldbad in Pulkau (Bezirk Hollabrunn) öffnet am 29. Mai wieder seine Pforten. Ein Verein hat das fast 60 Jahre alte Bad in buchstäblich letzter Sekunde gerettet!

114.000 Euro Minus — Gemeinde wollte schon zusperren

Anfang des Jahres war die Lage dramatisch: Der Gemeinderat beschloss die Schließung des Traditionsbadesees. Der Grund? Ein horrendes Finanzloch! Bei Einnahmen von gerade mal 22.000 Euro blieb am Ende ein Abgang von satten 114.000 Euro. Bürgermeister Leo Ramharter (ÖVP) sah keinen anderen Ausweg.

2.000 Unterschriften — und ein Verein dreht den Spieß um!

Doch die Pulkauer ließen ihr Bad nicht kampflos sterben! Rund um Buffetbetreiberin Claudia Silberbauer formierte sich Widerstand — knapp 2.000 Unterschriften kamen zusammen. Und der Druck zeigte Wirkung: Am 28. April einigten sich der Förderverein Waldbad Pulkau und die Stadtgemeinde auf ein völlig neues Modell!

400 Mitglieder retten das Bad — so funktioniert der Deal!

Das Erfolgsrezept: 400 Vereinsmitgliedschaften wurden in wenigen Monaten verkauft — Erwachsene zahlen 150 Euro pro Saison, Familien 300 Euro, Kinder nur 50 Euro. Das ergibt satte 60.000 Euro Einnahmen! Dazu packen Vorstand und Mitglieder selbst an — Sanierung, Pflege, Betrieb: alles ehrenamtlich. Die Gemeinde übernimmt Personalkosten, Kredite und einen Teil der Betriebskosten — rund 46.000 Euro.

Ende Mai geht's los — wenn das Wetter passt!

Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen: Grundreinigung, Rasenpflege, Malerarbeiten, technische Inbetriebnahme. Bürgermeister Ramharter verspricht: Am 29. Mai öffnet das Sonnenwaldbad — "wenn das Wetter passt"! Der Badewart kommt wochentags von der Gemeinde, am Wochenende stellt ihn der Verein. Pulkau hat sein Freibad zurück. — Danke an alle, die gekämpft haben!