Riesiges Rewe-Logistikzentrum in Wiener Neudorf

Die Rewe Group ist am 13. Mai mit dem Spatenstich in den Bau des ersten Teilprojekts des neuen Logistikzentrums in Wiener Neudorf gestartet. Den Auftakt macht das Wertstoffsortierzentrum. Der Standort soll bis 2030 zu einem der modernsten Logistikzentren Europas weiterentwickelt werden.

Als Ziel gilt, "die gesamte Warenlogistik zu bündeln, zu modernisieren und nachhaltiger zu gestalten", wurde in der Aussendung betont. Künftig sollen vom Logistikzentrum Alpha aus rund 2.500 Standorte - unter ihnen Filialen von Billa, Billa Plus, Bipa und Adeg - mit mehr als 20.000 Artikeln des Trockensortiments versorgt werden. Das Investitionsvolumen liegt laut dem Unternehmen bei 600 Mio. Euro.

Zentrum mit automatisierter Lagerlösungen und digitalen Systemen

Auf insgesamt rund 150.000 Quadratmetern sollen automatisierte Lagerlösungen und digitale Systeme eine schnelle und ressourcenschonende Logistik sicherstellen. Gesetzt wird dabei auf automatisierte Hochregallager mit rund 87.000 Palettenplätzen, robotergestützte Kommissionierung sowie intelligente, digital gesteuerte Logistiksysteme. Das Wertstoffsortierzentrum soll als erstes realisiertes Vorhaben bis Sommer 2027 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Ab dann werden hier sämtliche Prozesse - von der Sortierung über die Müllpressung bis hin zur Intralogistik - im neuen Zentrum gebündelt.

Hochmoderne Logistikdrehscheibe für robuste Lieferketten

"Wir entwickeln hier eine hochmoderne Logistikdrehscheibe, die Effizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit vereint und unsere Lieferketten langfristig robuster macht", sagte Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, am Mittwoch laut Aussendung anlässlich eines Pressetermins. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ortete in der Entscheidung zum Investment in Wiener Neudorf "ein starkes Bekenntnis zu Niederösterreich und zum Standort Österreich": "Mit dem neuen Logistikzentrum entstehen moderne Arbeitsplätze, innovative Infrastruktur und neue Maßstäbe für nachhaltige Handelslogistik."