Fortschritte am Europacampus Hainburg

Der Europacampus Hainburg entwickelt sich zu einem der wichtigsten Zukunftsprojekte im niederösterreichischen Hochschul- und Innovationsbereich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte dabei die Bedeutung des Projekts: "Hier entsteht ein Ort, an dem Talente wachsen, neue Technologien verantwortungsvoll entwickelt werden und die Region in ihrer ganzen Stärke sichtbar wird.“

Europacampus soll ein Leuchtturm für Forschung werden

Jiri Nantl und Franz Fidler leiten als international ausgewiesene Experten die inhaltliche und strategische Entwicklung. Gemeinsam mit der Geschäftsführung der University of Applied Sciences St. Pölten (USTP) sowie der TU Wien treiben sie Vision, Strategie und Marke des Campus voran. Unter dem Leitmotiv "Local Pulse, Global Waves“ soll der Europacampus ein Leuchtturm für praxisbezogene Lehre, angewandte Forschung und gesellschaftlich relevante Innovation werden – und ein inspirierender Ort für Talente aus der ganzen Welt.

Inhaltlich rascher Fortschritt

Die ersten Forschungsgruppen werden in den Bereichen "AI for Sustainable Environments“ sowie "Impact-oriented and Human-centered Technology & Inclusive Transformation“ aufgebaut. Parallel dazu arbeitet die USTP gemeinsam mit der TU Wien an der Entwicklung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Green Technologies und Smart Innovation. Die europäische Dimension des Projekts ist einzigartig: Die enge Zusammenarbeit einer Universität mit einer Hochschule für angewandte Wissenschaften sowie die Einbindung der internationalen Allianzen EULiST und E³UDRES² ist in Österreich bisher ohne vergleichbares Beispiel.

Neuer europäischer Innovations- und Bildungs-Hub

Bereits ab Mai 2026 wird der Campus durch Veranstaltungen wie das Twin City Future Tech Bootcamp, den großen ECH Summit im September sowie die erste internationale Summer School sichtbar und erlebbar. "Der Europacampus Hainburg wächst Schritt für Schritt zu einem neuen europäischen Innovations- und Bildungs-Hub heran“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.