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Riesen-Ansturm beim Hebammentag
© LGNÖ

Horn

Riesen-Ansturm beim Hebammentag

14.05.26, 12:50
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Knapp 200 werdende Eltern besuchten am 9. Mai das Landesklinikum Horn — der Hebammentag war ein voller Erfolg!  

Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett: Die Besucher wollten alles wissen — und die Expertinnen hatten Antworten auf jede Frage!

Kreißsaal live erleben — das war der Renner!

Führungen durch den Kreißsaal und ein Patientinnenzimmer, spannende Vorträge, persönliche Beratung — das Programm hatte für jeden etwas dabei. Fachlich leitende Hebamme Daniela Siegl schwärmt: "Der Horner Hebammentag war ein großartiger Erfolg!" Und weiter: Für werdende Eltern sei es entscheidend, sich frühzeitig zu informieren — genau dafür war dieser Tag gemacht.

Stillberatung, Beckenboden & Epidural — alle wollten alles wissen!

Besonders heiß begehrt: die Stillberatung! Erfahrungsgemäß wirft das Thema mindestens so viele Fragen auf wie die Wahl des Kinderwagens. Physiotherapeutinnen gaben Einblicke in die Beckenbodengymnastik, Anästhesistinnen klärten über die Epiduralanästhesie auf — für viele werdende Eltern eine echte Erleichterung beim Thema Schmerzmanagement unter der Geburt. Auch das Säuglingszimmer konnte besichtigt werden — ein Vorgeschmack auf das große Abenteuer!

Netzwerk Familie & Hebammen-Power!

Großen Zuspruch gab es außerdem für den Infostand des Netzwerks Familie — wertvolle Unterstützung für junge Familien. Das Hebammenteam stellte Geburtsvorbereitungskurse und Wochenbettnachsorge vor und stand für persönliche Gespräche bereit. Das Motto des Tages: Keine Frage ist zu klein, wenn es um das größte Wunder des Lebens geht! Der Horner Hebammentag findet jährlich statt — und macht sichtbar, wie unverzichtbar professionelle Begleitung rund um die Geburt ist. Kompetent, einfühlsam — und mit einer guten Portion Herz!

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