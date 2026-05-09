Deshalb ist das Grab von Nadja Abd el Farrag streng geheim

Genau ein Jahr ist es her, dass Nadja Abd el Farrag im Alter von 60 Jahren verstarb. Doch bis heute gibt es für Freunde und Fans keinen Ort zum Trauern – das Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhof bleibt ein Geheimnis.

Am 9. Mai 2025 wurde die beliebte Moderatorin in der Hamburger Asklepios Klinik Altona für tot erklärt. Ursache für das Ableben der 60-Jährigen waren Leberzirrhose und Organversagen.

Während die Nachricht damals ganz Deutschland erschütterte, fand die Beisetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bis heute hüten ihre Mutter Ute und Schwester Tamara den genauen Ort der letzten Ruhe auf dem riesigen Parkfriedhof Ohlsdorf wie einen Schatz. Es soll nach aktuellen Informationen nicht einmal ein Grabstein existieren, wie die Bild berichtet.

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Keine Auskunft vom Friedhof

Der Parkfriedhof in Hamburg ist mit 389 Hektar die größte Grünanlage der Stadt, doch die Suche nach Nadja bleibt dort erfolglos. Lutz Rehkopf, Sprecher der Hamburger Friedhöfe, erklärte gegenüber der deutschen Bild, dass man dem Wunsch der Angehörigen nach absoluter Diskretion entspreche. Man verstehe zwar den Wunsch der Öffentlichkeit nach einem Ort für die Trauer, müsse aber das Schutzgefühl der Familie respektieren, solange diese einer Freigabe nicht zustimme.

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Freunde zeigen sich enttäuscht

Die strikte Geheimhaltung sorgt im Umfeld der Verstorbenen für Unmut. Ihr ehemals bester Freund, der Promi-Wirt Mike Washington, bestätigte gegenüber Bild, dass kein Kontakt mehr zur Familie bestehe. Viele Weggefährten hätten zum ersten Jahrestag gerne Blumen niedergelegt oder Abschied genommen, stehen aber vor verschlossenen Türen. Die Familie reagiert laut Berichten auch nicht auf offizielle Anfragen der Friedhofsverwaltung, wodurch das Grab weiterhin als verschollen gilt.

In der Nähe des Vaters

Dabei war es offenbar ein großer Wunsch von Nadja, eines Tages in der Nähe ihres Vaters Ibrahim ihre letzte Ruhe zu finden. Dieser verstarb im Alter von 56 Jahren und ist ebenfalls in Ohlsdorf bestattet – ein Grab, das nach vorliegenden Informationen in diesem Jahr ausläuft. Ob Nadja tatsächlich in der Nähe ihres Vaters liegt, bleibt Spekulation.