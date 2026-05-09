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heidi klum
© Instagram/heidiklum/screenshot

Top-Model

Schock-Moment: Heidi Klum in Notaufnahme

Von
09.05.26, 09:15
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Heidi Klum überraschte ihre Fans auf Instagram mit wenig glamourösen Aufnahmen aus einer Klinik in Barcelona. Die 52-Jährige musste nach einem Vorfall in Spanien die Notaufnahme aufsuchen. 

In ihrer neuesten Instagram-Story gab das Model tiefe Einblicke in den Aufenthalt im „Centro Medico Teknon“.

Schock-Moment: Heidi Klum in Notaufnahme
© oe24

Die Videos zeigen zunächst zwei Männer beim Einchecken, bevor man die GNTM-Jurorin dabei beobachtet, wie sie mühsam durch die Krankenhausflure humpelt. Obwohl die genauen Umstände des Vorfalls unklar bleiben, verkündete sie im Video bereits die schmerzhafte Diagnose: Ein Muskelfaserriss zwingt den Weltstar zur Pause.

Lachen trotz großer Schmerzen

Heidi Klum betonte in ihren Aufnahmen zwar „Das ist gar nicht lustig“, bewies aber dennoch ihren gewohnten Humor. Die Fans konnten mitverfolgen, wie ihr im Krankenhaus ein medizinischer Strumpf angelegt wurde. Trotz der offensichtlichen Beeinträchtigung ließ sich die 52-Jährige die Laune nicht verderben und nahm die gesundheitliche Hürde mit einem Lächeln, während sie die medizinische Versorgung in Barcelona in Anspruch nahm.

heidi klum
© instagram/heidiklum/screenshot

Schnelle Rückkehr zum Genuss

Lange musste das Model jedoch nicht in der Klinik verharren. Kurze Zeit nach den Aufnahmen aus der Notaufnahme zeigte ihre Story bereits wieder einen reich gedeckten Tisch. Offenbar durfte Heidi Klum das Krankenhaus schnell wieder verlassen und konzentriert sich nun darauf, sich den restlichen Aufenthalt in Spanien trotz der Verletzung so angenehm wie möglich zu gestalten.

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