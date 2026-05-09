Muttertag: Diese besonderen Brunchrezepte begeistern wirklich

Von fluffigem Dutch Baby bis zu herzhaften Brötchen aus dem Ofen: Diese besonderen Brunchrezepte machen den Muttertag garantiert unvergesslich.

Am Sonntag ist Muttertag und seien wir ehrlich: Blumen sind schön, aber ein richtig guter Brunch? Noch besser! Wer seine Mama dieses Jahr wirklich überraschen möchte, sollte nicht einfach nur Semmeln und Marmelade auf den Tisch stellen. Stattdessen darf es ruhig ein bisschen Pinterest-würdig werden.

Wir verraten 5 Brunch-Rezepte für den Muttertag.

Dutch Baby mit Topping

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Das Dutch Baby ist basically die glamouröse Schwester des Palatschinkens. Der riesige Ofen-Pancake geht beim Backen spektakulär auf und sieht aus, als hätte man stundenlang dafür gearbeitet, dabei ist er überraschend einfach.

Zutaten für 4 Portionen:

3 Eier

1 EL Zucker

150 ml Milch

100 g Mehl

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

1 EL Butter

Zwetschgenröster oder Toppings nach Wahl

Zubereitung:



Den Ofen auf 220 Grad vorheizen und eine ofenfeste Pfanne mit hineinstellen. Eier schaumig schlagen und anschließend Milch, Mehl, Vanille und Salz unterrühren. Die heiße Pfanne aus dem Ofen holen, Butter darin schmelzen lassen und den Teig hineingießen. Für etwa 18 bis 20 Minuten goldbraun backen. Mit Staubzucker bestreuen und mit Zwetschgenröster servieren.

Avocadotoast mit Ziegenkäse & Kernöl

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Der perfekte Mix aus cremig, frisch und würzig und ideal für einen stylischen Brunch.

Zutaten für 4 Personen

4 Scheiben Sauerteigbrot

2 Avocados

1 EL Zitronensaft

12 kleine Tomaten

100 g Ziegenkäse

2 EL Kernöl

1 Bund Estragon oder Basilikum

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Die Avocados mit einer Gabel zerdrücken und mit Zitronensaft und Salz vermengen. Das Brot toasten und die Avocadocreme darauf verteilen. Tomaten in Scheiben schneiden und auf dem Toast verteilen. Mit Ziegenkäse, Kernöl, Kräutern und frisch gemahlenem Pfeffer toppen.

French Toast mit Nutella & Erdbeeren

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French Toast geht einfach immer, vor allem mit Nutella und frischen Erdbeeren.

Zutaten für 4 Personen:

150 g Erdbeeren

20 g Zucker

Saft einer halben Zitrone

8 Scheiben Toastbrot

Nutella

2 Eier

100 ml Milch

100 g Butter

1 Prise Salz

1 Prise Zimt

Zubereitung:



Erdbeeren mit Zucker und Zitronensaft vermengen und ziehen lassen. Toastscheiben mit Nutella bestreichen, zusammenklappen und diagonal halbieren. Eier, Milch, Salz und Zimt verquirlen. Die Toasts darin wenden und kurz einziehen lassen. Butter in einer Pfanne erhitzen und die Toasts goldbraun anbraten. Mit Erdbeeren servieren.

Œufs cocotte im Brötchen

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Dieses Rezept sieht fancy aus, ist aber überraschend einfach.

Zutaten für 4 Personen:

4 Brötchen

1 EL Olivenöl

50 g Jungspinat

4 Eiweiß

150 g Rahmtopfen

50 g Bergkäse

Salz & Pfeffer

4 Eigelb

Zubereitung:

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Bei den Brötchen einen Deckel abschneiden und das Innere aushöhlen. Spinat, Eiweiß, Rahmtopfen und Käse verrühren und würzen. Die Masse in die Brötchen füllen und jeweils ein Eigelb daraufsetzen. Etwa 15 Minuten backen und sofort servieren.

Hüttenkäse-Taler mit Tomaten & Frühlingszwiebeln

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Perfekt für alle, die es lieber herzhaft mögen.

Zutaten für 9 Stück:

200 g Hüttenkäse

100 g Mini-Tomaten

60 g Haferflocken

50 g geriebener Käse

1 Frühlingszwiebel

1 Ei

1 EL Petersilie

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Tomaten vierteln und die Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden. Hüttenkäse mit Ei, Salz und Pfeffer verrühren. Haferflocken, Käse und Petersilie unterheben. Tomaten und Frühlingszwiebeln hinzufügen. Kleine Taler auf ein Backblech setzen und bei 200 Grad Umluft etwa 15 Minuten goldbraun backen.

Ob süß oder herzhaft, diese Brunchrezepte machen den Muttertag garantiert ein bisschen besonderer.