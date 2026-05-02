Bluttat in Wien: 46-Jähriger attackiert Ehefrau mit Messer

Zwei gemeinsame Kinder, eine 26-jährige Tochter und ein 23-jähriger Sohn, griffen ein und versuchten den Angriff abzuwehren. Dabei wurden beide verletzt. Sie konnten den Verdächtigen schließlich überwältigen.

Wien. Eine 44-jährige Frau ist in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Wien-Donaustadt von ihrem Ehemann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige wurde von seinen eigenen Kindern, beide bereits erwachsen, überwältigt und dann von der Polizei festgenommen. Der Verdächtige machte bisher keine Angaben zu Tathergang und Motiv, hieß es seitens der Polizei.

Der österreichische Staatsbürger soll seine Frau kurz nach Mitternacht aus bisher ungeklärten Gründen attackiert und ihr mehrere Stichwunden zugefügt haben. Zwei gemeinsame Kinder, eine 26-jährige Tochter und ein 23-jähriger Sohn, griffen ein und versuchten den Angriff abzuwehren. Dabei wurden beide verletzt: Die Tochter erlitt eine Schnittverletzung an der Hand, der Sohn eine Stichverletzung am Bein.

Den beiden gelang es schließlich, den Vater zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Taschenmesser mit rund zehn Zentimeter langer Klinge, wurde sichergestellt.

Frau außer Lebensgefahr

Die 44-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Sie befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Auch die beiden Kinder wurden medizinisch behandelt. Gegen den 46-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.

S E R V I C E - Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217)

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