Jugendlicher stach mit Messer auf 16-Jährigen ein

Der Messer-Stecher konnte entkommen. Das verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wien. Zu den blutigen Szenen kam es am Mittwoch am Paltramplatz im Brennpunktbezirk Favoriten. Gegen 22.15 Uhr saß ein 16-jähriger Syrer auf einer Parkbank im Paltrampark gegenüber des dortigen Fußballkäfigs, als er zufällig einen Bekannten traf.

Plötzlich gerieten die beiden aus unbekannter Ursache in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte völlig und der bislang unbekannte Jugendliche rammte dem Syrer ein Messer in den linken Oberschenkel. Daraufhin flüchtete der Messer-Stecher in unbekannte Richtung.

Opfer ins Spital gebracht

Der Verletzte rief sofort mit seinem Handy seine Freunde an und erzählte ihnen von dem Vorfall, diese eilten ihm zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 16-Jährige wurde durch die Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein, jedoch vergeblich. Von dem Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Das Opfer konnte aber den Beamten den Vornamen sowie die Telefonnummer des Angreifers geben. Die Ermittlungen laufen.