Erste Anlage Österreichs für alkoholfreien Wein in Krems

In Österreich wird immer weniger Alkohol getrunken. Ein Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist. Doch alkoholfreier Wein steckt im Gegensatz zu alkoholfreiem Bier noch in den Kinderschuhen. Ein Millioneninvestment im Bezirk Krems soll das ändern.

In Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems) wird bald alkoholfreier Wein produziert. Hier entsteht das Zuhause von Österreichs erster Entalkoholisierungsanlage für Wein. Damit macht die Winzerfamilie Toifl ein Millioneninvestment in das alkoholfreie Geschäft. Denn bislang wird österreichischem Wein in Deutschland der Alkohol entzogen. "Das birgt natürlich einen großen logistischen Aufwand und die Kosten, die dahinter stehen, den Wein nach Deutschland zu transportieren, darf man heutzutage auch nicht außer Acht lassen“, sagt Winzerin Barbara Toifl gegenüber ORF-Redakteurin Mona Bruckberger im Wirtschaftsmagazin „Eco“.

Entalkoholisierung im großen Stil

Mit der Maschine will die Winzerfamilie ab Juni nicht nur eigenen Wein entalkoholisieren, sondern auch den anderer Weinbauern. Und zwar im großen Stil: Bis zu 15.000 Liter Wein kann die Maschine pro Tag entalkoholisieren. Es ist ein Versuch, neue Märkte zu erschließen, denn der Weinsektor steht unter Druck: Wurden im Jahr 1990 in Österreich noch pro Kopf rund 35 Liter Wein getrunken, so waren es 2024 nur mehr 26 – rund ein Viertel weniger. "Es war für uns bis vor fünf Jahren auch noch unvorstellbar, aber wir müssen uns auf den Markt einlassen und wir müssen auf die junge Generation zugehen und auch auf andere Religionen. Und wenn die es fordern, dann müssen wir es geben“, so Toifl.

Graner: "Man nimmt dem Wein die Seele.“

Doch das sieht nicht ein jeder so. Im Weinbaugebiet Thermenregion in NÖ liegt eines der ältesten Weingüter Österreichs. Auf über 30 Hektar wird hier Wein angebaut. Das soll auch so bleiben, wenn es nach den Betreibern geht. Aber auch hier bleibt man von zurückgehendem Konsum nicht verschont. Für die Geschäftsführerin des Freigut Thallern ist das aber kein Grund, auf den neuen Trend aufzuspringen. "Bei diesem Entalkoholisieren wird der Alkohol entzogen und damit aber auch das Aroma. Das heißt, dem Wein fehlt etwas“, sagt Geschäftsführerin Katharina Graner. „Ich sage immer, man nimmt dem Wein die Seele.“ Deshalb versucht man hier in Thallern Umsatzeinbußen mit Weintourismus abzufedern. Von Verkostung, über Weinwanderung bis hin zum Schlafen im Weinfass wird hier einiges geboten.