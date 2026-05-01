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Babler und Ludwig
© APA/FLORIAN WIESER

1. Mai

Babler-Attacke auf Kickl: "Brauchen keinen Trump auf österreichisch"

01.05.26, 12:30
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SPÖ-Chef Andreas Babler lieferte am 1. Mai eine feurige Rede.

Beim Maiaufmarsch der SPÖ am Wiener Rathausplatz hielt SPÖ-Chef Andreas Babler eine energische Rede. Scharfe Kritik übte er auch an FPÖ-Chef Herbert Kickl. Denn: Es seien Kickls Leute - etwa Trump -, die Chaos anrichten würden. 

Der SPÖ-Chef forderte den Freiheitlichen daher auf: "Er soll sich hinstellen und dieses Leid erklären, er soll sich zu den Tankstellen stellen und die Spritpreise erklären". Außerdem solle er sich im Herbst, wenn im Herbst die Lebensmittelpreise steigen, weil kein Dünger mehr durch die Straße von Hormuz kann, hinstellen und das erklären. Babler: "Wir brauchen keinen Trump auf österreichisch". 

Babler verteidigt Doppelbudget

Die kürzlich vorgestellte Grundsatzeinigung beim Doppelbudget verteidigte Babler hingegen. Er gestand zwar, dass nicht alle Maßnahmen zwingend sozialdemokratisch seien. Aber: "Ihr habt gesehen, wie sehr wir gerungen haben", so Babler. Man habe viele Verhandlungserfolge vorzuweisen, erklärte der SPÖ-Chef. Besonderes Lob gab es auch für Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der einen der "schwierigsten Jobs" habe. 

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig übte Kritik an den Blauen: "Mit so einer FPÖ werden wir nie eine Koalition machen. Das werden wir auch im Bund durchsetzen. Wenn ein Herbert Kickl von Konkurrenten als 'Hirntote' spricht".

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