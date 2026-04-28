Nadine Mirada feiert Premiere auf der großen Leinwand

Austro-Topmodel im neuen Humanic Werbespot in jedem Cineplex-Kino vor "Der Teufel trägt Prada 2"

Meryl Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt - Nadine Mirada! Zwar hat es unser international begehrtes Model nicht ganz in den neuen Blockbuster "Der Teufel trägt Prada 2" geschafft, darf sich aber dennoch freuen. Denn unmittelbar vor dem Film ist Mirada im neuen Humanic-Spot in allen heimischen Cineplexx-Kinos zu sehen. "Es ist für mich so cool, mich selbst auf einer so großen Leinwand zu sehen und ich habe eine Riesen-Freude", erzählt Mirada voller Stolz im oe24-Talk.

Nadine Mirada für Humanic House of Brands © Humanic

Im Spot greift "Humanic House of Brands" die ikonische Stilwelt des Films auf und übersetzt diese in eine moderne Business-Fashion-Kollektion. "Für mich war wichtig, die Atmosphäre von The Devil Wears Prada einzufangen. Elegant, selbstbewusst und mit einer klaren modischen Haltung. Starke Silhouetten, markante Accessoires und rote Akzente wie ein roter Faden haben die Fashion-Story perfekt unterstrichen." so Monika Spasojevic, verantwortlich für Social Media, Influencer Relations & Shootings des Unternehmens.

Nadine Mirada für Humanic House of Brands © Humanic

Überlebensgroß

Im Kino ist Nadine Mirada zum ersten Mal zu sehen. "Überlebensgroß" ist für sie aber nichts Neues. Ihr Konterfei fährt im Rahmen einer Kampagne für Guess auch auf zahlreichen Sightseeing-Bussen durch Wien. Darüber hinaus ziert sie auch international zahlreiche Schaufenster des Mode-Unternehmens.

Nadine Mirada für Humanic House of Brands © Humanic

In die Kino-Werbung hat es das sympathische Model zumindest einmal geschafft. Jetzt fehlen nur noch die Angebote für ihre erste Filmrolle - man darf also weiter gespannt sein.