Tom Neuwirth: Darum will ich nicht mehr Conchita sein

Mit "Rise Like A Phoenix" gewann er den Song Contest - wenige Jahre später war aber mit der Kunstfigur mit Bart Schluss. Jetzt enthüllt Tom Neuwirth die Hintergründe.

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Seine Figur mit langen Haaren, Glitzer-Robe und Rausche-Bart eroberte 2014 beim Song Contest die ganze Welt: Conchita Wurst wurde von Elton John verehrt, Kult-Designer Jean-Paul Gaultier lud sie zu seiner Fashion Show nach Paris ein. Alle dachten: Ein Star war mit dem ESC-Siegerlied "Rise Like A Phoenix" 2014 geboren worden.

Jean Paul Gaultier als Conchita-Fan. © oe24

Schluss mit Conchita - aber warum?

Hinter der schillernden Sängerin stand immer Tom Neuwirth, der vor 20 Jahren bei "Starmania" noch als junger Mann auftrat - und sich dann als Conchita Wurt mit großen Erfolg neu erfand. Doch einige Jahre nach dem ESC-Triumph machte er Schluss mit Conchita.

Mittlerweile lebt er auch öffentlich wieder als Tom - Conchita ist Geschichte. Und viele fragten sich: Warum?!

Tom Neuwirth © oe24

Jetzt erzählt der Sänger bei "Intermezzo" von Katharina Menhofer, warum er sich von seiner Kunstfigur verabschiedete. Mit dem Sieg beim Song Contest ging "das Ultimative in Erfüllung" und er wurde "zu der Märchenfigur, die ich immer sein wollte".

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"Ich konnte mir keine Fehler leisten"

Doch der Erfolg brachte auch Schattenseiten. Vor allem der Druck wurde immer größer: "Es war mir total wichtig, perfekt zu sein. Ich habe gewusst: Über einen Drag Artist mit Bart gibt es nichts Leichteres, als sich lustig zu machen. Ich konnte mir keine Fehler leisten", so Neuwirth.

Die Rolle als Conchita Wurst habe ihn immer mehr in seiner künstlerischen Freiheit eingeengt. "Das ist die Schablone, die alle möchten und da geht sich dann viel nicht aus. Das Korsett wurde immer enger," sagt der 37-Jährige rückblickend. "Dann bin ich irgendwie ausgebrochen. Und das war total wichtig."

Allen Conchita-Fans sei aber verraten: Neuwirth arbeitet aktuell an einer neuen Konzertreihe mit ihr - wann die startet, ließ er noch offen.