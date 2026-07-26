"Schock": Baumgartner-Liebe zurück am Todes-Ort

Vor einem Jahr am 17. Juli verunglückte Felix Baumgartner bei einem Gleitschirm-Absturz in Italien.

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"Der Schock war zu groß", bricht Mihaela Schwartzenberg auf Instagram nun ihr Schweigen. Vor einem Jahr verlor sie ihre große Liebe, All-Springer Felix Baumgartner. Er stürzte bei einem Gleitschirm-Flug auf eine Hotelanlage in Italien und starb an seinen Verletzungen.

Zum ersten Todestag am 17. Juli kehrte Schwartzenberg nun an den Unglücksort zurück, wie sie in einem Posting berührend erzählt: "Ich bin zu jenem Ort gefahren, wo Felix starb und habe genau dort eine Kerze angezündet. In einem schweren Sommerregen - der deine Tränen versteckt. Als ich meine Augen öffnete, war da ein riesiger, klarer Regenbogen", schreibt sie über den Moment der Trauer. "Ich musste lächeln. Felix hat mir immer Regenbögen geschickt, weil er wusste, wie sehr sie mich glücklich machen..."

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"Als Felix starb, war der Schock zu groß"

Vor Ort traf sie auch langjährige Freunde, die ihr damals über die schwere Zeit hinweghalfen. "Ich habe im selben Hotel übernachtet, habe dasselbe Zimmer gebucht wie damals", so Mihaela. Sie besuchte ihr Lieblingsrestaurant und auch den Strand, an dem die beiden immer baden gingen. "Ich habe jetzt erst das gefühlt, was ich vor einem Jahr nicht konnte. Damals war der Schock zu groß und es gab zu viele Dinge zu erledigen."

Nach einem Jahr der Trauer lerne sie wieder zu leben, so Mihaela. Den Unglücksort zu besuchen habe ihr geholfen, mit der Tragödie abzuschließen.

Abrechnung mit falschen Freunden

Felix Baumgartner war berühmt für seinen Extrem-Sport. © GEPA

Wie oe24 berichtete, gab es nach dem Tod von Baumgartner monatelangen Streit zwischen Schwartzenberg und seiner Familie. Im neuen Posting rechnet sie nun auch mit falschen Freunden ab.

"Wer ein wahrer Freund von Felix war, der versteht, dass Felix ein erwachsener Mann war, nicht nur ein Kind oder ein bequemer Freund. Dieser Mann hätte gerne gesehen, dass seine wahren Freunde für mich da wären", schreibt Mihaela von "Wut". Und richtet jenen aus, die sie enttäuscht haben: "Ich denke, dass Felix euch alle sieht..."