Erfolgreicher Start für "Hello Dolly" in Langenlois

Das Musical "Hello, Dolly!" hat am Donnerstagabend seine umjubelte Premiere bei den Schlossfestspielen Langenlois gefeiert. Das Publikum belohnte das Ensemble mit langanhaltenden Ovationen.

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Mit großem Applaus ist die Musical-Saison in Langenlois gestartet. Trotz kühler Temperaturen und kräftigen Winds ließen sich die Anwesenden die Stimmung nicht verderben und feierten den gelungenen Auftakt.

Christoph Wagner-Trenkwitz © Andreas Tischler / Vienna Press

Cornelia Horak begeistert als Heiratsvermittlerin

In der Titelrolle überzeugte Cornelia Horak als charmante Heiratsvermittlerin Dolly Gallagher Levi. An ihrer Seite stand Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz, der in die Rolle des grantelnden Horace Vandergelder schlüpfte. Das spielfreudige Ensemble sorgte für eine mitreißende Vorstellung auf der Bühne.

Hartwig und Claudia Löger © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Gäste beim Premierenempfang

Sowohl vor der Vorstellung beim Empfang als auch bei der anschließenden Feier herrschte beste Stimmung. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Kammersänger Heinz Zednik, TV-Star Christa Kummer, Spitzenköchin Lisl Wagner-Bacher, Dirigent Laszlo Gyüker sowie Rallyfahrer Franz Wittmann. Ebenfalls vor Ort waren die Intendanten Franz Patay (Vereinigte Bühnen), Rudolf Frey (Bozen) und Michael Lakner (Baden).

Toni und Eva Mörwald © Andreas Tischler / Vienna Press

Aussicht auf einen großen Publikumserfolg

Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft zeigten sich die Anwesenden begeistert von der Produktion. Nach diesem Auftakt deutet vieles darauf hin, dass die Inszenierung zu einem der größten Publikumserfolge des Langenloiser Festspielsommers werden könnte.